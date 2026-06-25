Розмінування Харківщини: очищено майже 84 гектари території

Сапери розміновують території. Фото ілюстративне:ДСНС Харківщини

На Харківщині тривають роботи з розмінування територій, які постраждали через бойові дії. За минулий тиждень фахівці обстежили десятки гектарів землі та важливі об’єкти інфраструктури. Загалом вдалося очистити майже 84 гектари території області. Також сапери знешкодили сотні небезпечних предметів.

Про це повідомляє Новини.LIVЕ з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Статистика розмінування. Фото: Харківська ОВА

Розмінування територій

Системну організацію робіт із розмінування та безпеки в Харківській області забезпечує Центр координації протимінної діяльності. За тиждень спеціалісти обстежили майже 35 гектарів сільськогосподарських угідь, понад 12 гектарів лісових територій, близько кілометра газопроводів та майже кілометр ліній електропередач.

Крім цього, перевірили понад 4 кілометри автомобільних доріг і 15 домоволодінь. Після проведення робіт до електромережі повторно підключили 33 159 абонентів.

Скільки знешкодили

У межах розмінування фахівці виявили та знищили 923 вибухонебезпечні предмети. Жителів області закликають не наближатися до підозрілих знахідок. У разі виявлення небезпечних предметів потрібно одразу повідомляти за номерами 101 або 102.

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Небезпечна знахідка

Зазначимо, нещодавно у Дергачах на Харківщині сапери вилучили 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу, яка не здетонувала після атаки російських військових. Під час удару РФ мешканці приватного будинку почули гуркіт і падіння нерозірваної авіабомби. Внаслідок цього була зруйнована господарча будівля.

На місце події прибули сапери та евакуювали мешканців прилеглих будинків. За допомогою інженерної техніки фахівці ДСНС на глибині близько п’яти метрів вилучили боєприпас, транспортували його на підривний майданчик і знищили шляхом контрольованого підриву.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, на Харківщині троє цивільних людей підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі під час прогулянки біля зупинки громадського транспорту. Внаслідок вибуху одна людина померла на місці від отриманих травм, а двоє інших отримали важкі поранення. Трагедія сталася поблизу одного з деокупованих сіл Богодухівського району, де досі залишається висока мінна небезпека.

Також Новини.LIVЕ писали, що вранці, 22 червня, під удар ворожого безпілотника потрапило село Орішанка Золочівської громади. Внаслідок вибуху повністю знищено автомобіль, а також частково пошкоджено приватний житловий будинок. Інформація про постраждалих чи поранених серед місцевих жителів до рятувальних служб не надходила.