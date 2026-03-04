Прогноз погоды в Харькове на 5 марта — снег, дождь и до +6 °С

Люди идут в мокрый снег. Фото: УНИАН

Синоптики предупреждают, что завтра, 5 марта, на дорогах местами может образоваться гололедица — ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Температура днем поднимется до +6 °С

По прогнозу синоптиков, 5 марта в Харьковской области будет облачно с прояснениями.

Ночью местами возможен небольшой снег и мокрый снег. Днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами образуется гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в области ночью составит -3...+2 °С, днем — +1...+6 °С.

В Харькове в течение дня также прогнозируют осадки — снег, мокрый снег, а днем возможен дождь. Температура воздуха ночью около 0 °С, днем — +3...+5 °С.

Прогноз на 6-9 марта на Харьковщине

Прогноз синоптиков на 6-9 марта. Фото: скриншот

В пятницу, 6 марта, ожидается облачная погода. Ночью возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. Температура ночью 0...-5 °С, днем -1...+4 °С.

В субботу, 7 марта, будет переменная облачность без существенных осадков. Температура ночью -1...-6 °С, днем 0...+5 °С.

В воскресенье, 8 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура ночью от -4...+1 °С, днем +3...+8 °С.

В понедельник, 9 марта, ожидается похолодание — ночью температура снизится до -7...-12 °С, днем будет -4...-9 °С.

Климатические рекорды Харькова сегодня, 4 марта

Климатические рекорды Харькова 4 марта. Фото: скриншот

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в этот день, минимальная температура воздуха была -21,7 °С в 1987 году, максимальная — +16,7 °С в 2020 году.

