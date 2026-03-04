Відео
Головна Харків Синоптики засмутили прогнозом погоди в Харкові на завтра

Синоптики засмутили прогнозом погоди в Харкові на завтра

Дата публікації: 4 березня 2026 18:29
Прогноз погоди в Харкові 5 березня — мокрий сніг, дощ і ожеледиця
Люди йдуть у мокрий сніг. Фото: УНІАН

У середу, 5 березня, у Харкові та області очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Синоптики також попереджають про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Температура вдень підніметься до +6 °С

За прогнозом синоптиків, 5 березня в Харківській області буде хмарно з проясненнями.

Вночі місцями можливий невеликий сніг та мокрий сніг. Удень очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах подекуди утвориться ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме -3...+2 °С, вдень — +1...+6 °С.

У Харкові протягом дня також прогнозують опади — сніг, мокрий сніг, а вдень можливий дощ. Температура повітря вночі близько 0 °С, вдень — +3...+5 °С.

Прогноз на 6-9 березня на Харківщині

Прогноз погоди в Харькові на 5 березня
Прогноз синоптиків на 6-9 березня. Фото: скриншот

У п'ятницю, 6 березня, очікується хмарна погода. Вночі можливі невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, вдень без істотних опадів. Температура вночі 0...-5 °С, вдень -1...+4 °С.

У суботу, 7 березня, буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура вночі -1...-6 °С, вдень 0...+5 °С.

У неділю, 8 березня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі від -4...+1 °С, вдень +3...+8 °С.

У понеділок, 9 березня, очікується похолодання — вночі температура знизиться до -7...-12 °С, вдень буде -4...-9 °С.

Кліматичні рекорди Харкова сьогодні, 4 березня

Кліматичні рекорди в Харкові 4 березня
Кліматичні рекорди Харкова 4 березня. Фото: скриншот

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, в цей день, мінімальна температура повiтря була -21,7 °С у 1987 році, максимальна — +16,7 °С у 2020 році.

Раніше ми повідомляли, коли в березні очікувати на магнітні бурі через зростання сонячної активності.

Також ми розповідали, яким знакам Зодіаку принесе фінансову фортуну перший тиждень весни.

погода Харків сніг синоптик дощ прогноз погоди опади
Дмитро Крючков - редактор
Автор:
Дмитро Крючков
