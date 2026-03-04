Прогноз погоди в Харкові 5 березня — мокрий сніг, дощ і ожеледиця

Синоптики засмутили прогнозом погоди в Харкові на завтра
У середу, 5 березня, у Харкові та області очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Синоптики також попереджають про ожеледицю на дорогах.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Температура вдень підніметься до +6 °С
За прогнозом синоптиків, 5 березня в Харківській області буде хмарно з проясненнями.
Вночі місцями можливий невеликий сніг та мокрий сніг. Удень очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах подекуди утвориться ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме -3...+2 °С, вдень — +1...+6 °С.
У Харкові протягом дня також прогнозують опади — сніг, мокрий сніг, а вдень можливий дощ. Температура повітря вночі близько 0 °С, вдень — +3...+5 °С.
Прогноз на 6-9 березня на Харківщині
У п'ятницю, 6 березня, очікується хмарна погода. Вночі можливі невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, вдень без істотних опадів. Температура вночі 0...-5 °С, вдень -1...+4 °С.
У суботу, 7 березня, буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура вночі -1...-6 °С, вдень 0...+5 °С.
У неділю, 8 березня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі від -4...+1 °С, вдень +3...+8 °С.
У понеділок, 9 березня, очікується похолодання — вночі температура знизиться до -7...-12 °С, вдень буде -4...-9 °С.
Кліматичні рекорди Харкова сьогодні, 4 березня
За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, в цей день, мінімальна температура повiтря була -21,7 °С у 1987 році, максимальна — +16,7 °С у 2020 році.
