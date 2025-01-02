Прогноз погоды в Харькове на завтра и следующие несколько дней

Снежные улицы Харькова. Иллюстративное фото: УНИАН

Завтра, а также в течение следующих дней до конца недели, харьковчан ожидает не слишком зимняя погода. Синоптики прогнозируют дождь со снегом и плюсовую температуру.

Такая информация поступила от Харьковского регионального центра метеорологии.

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По сообщению метеорологов, в пятницу, 3 января, в харьковском регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от -2 °С до 3 °С тепла, днем 1-6 °С тепла.

Суббота, 4 января, кроме дождя со снегом ухудшится еще и гололедицей и гололедицей на дорогах. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью от -4 °С мороза до 1°С тепла, а днем от -2 °С мороза до +3 °С.

В воскресенье, 5 января, харьковчан немного порадует без осадков, но солнца не выглянет — ожидается пасмурное небо, хотя с прояснениями. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С мороза, днем 0-5 °С мороза.

Напомним, синоптики предупреждают об осадках и гололедице в Киеве завтра.

А во Львове завтра ожидается переменная облачность с прояснениями.