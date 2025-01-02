Прогноз погоди у Харкові на завтра та наступні декілька днів

Засніжені вулиці Харкова. Ілюстративне фото: УНІАН

Завтра, а також впродовж наступних днів до кінця тижня, харків'ян очікує не дуже зимова погода. Синоптики прогнозують дощ зі снігом і плюсову температуру.

Така інформація поступила від Харківського регіонального центру метеорології.

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Згідно з повідомленням метеорологів, у п'ятницю, 3 січня, у харківському регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень можливий невеликий сніг з дощем.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від -2 °С до 3 °С тепла, вдень 1-6 °С тепла.

Субота, 4 січня, окрім дощу зі снігом погіршиться ще й ожеледдю та ожеледицею на дорогах. Вітер західний 5-10 м/с. Температура вночі від -4 °С морозу до 1 °С тепла, а вдень від -2 °С морозу до +3 °С.

У неділю, 5 січня, харків'ян трішки порадує погодою без опадів, але сонця не вигляне — очікується похмуре небо, хоча із проясненнями. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2-7 °С морозу, вдень 0-5 °С морозу.

Нагадаємо, синоптики попереджають про опади та ожеледицю у Києві завтра.

А у Львові завтра очікується мінлива хмарність із проясненнями.