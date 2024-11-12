Прогноз погоды в Харькове завтра 13 ноября от Укргидрометцентра

Снег осенью — синоптики рассказали погоду в Харькове завтра
В среду, 13 ноября, на Харьковщине ожидается переменная облачность с мокрым снегом и дождем. Температура воздуха будет умеренной.
Об этом сообщают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 13 ноября
В Харьковской области завтра ожидается переменная облачность. Синоптики предупреждают, что ночью осадков в регионе не будет, однако днем следует быть готовыми к небольшому мокрому снегу и дождю. Ветер будет юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в -2...+3 °C, днем показатели подскочат до +1...+6 °C.
Погода в Харькове 13 ноября
В среду, 13 ноября, в Харькове осадки не прогнозируются. Ветер будет юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет около 0 °C, днем в городе будет теплее, однако не слишком сильно — столбики термометров вырастут до +4...+6 °C.
Напомним, в Киеве 13 ноября ожидается преимущественно облачная погода. Ночью будет идти дождь.
Во Львове и области прогнозируют снег 13 ноября. Днем температура будет выше нуля, а ночью возможны морозы.
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