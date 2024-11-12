Прогноз погоди в Харкові завтра 13 листопада від Укргідрометцентру

Комунальник прибирає сніг. Фото: Новини.LIVE

У середу, 13 листопада, на Харківщині передбачається мінлива хмарність із мокрим снігом та дощем. Температура повітря буде помірною.

Про це повідомляють у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода на Харківщині 13 листопада

У Харківській області завтра очікується мінлива хмарність. Синоптики попереджають, що вночі опадів у регіоні не буде, проте вдень варто бути готовими до невеликого мокрого снігу і дощу. Вітер буде південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься -2...+3 °C, вдень показники підскочать до +1...+6 °C.

Температурна карта на 13 листопада. Фото: Метеопост

Погода у Харкові 13 листопада

У середу, 13 листопада, у Харкові опадів не прогнозують. Вітер буде південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме близько 0 °C, вдень у місті буде тепліше, проте не надто сильно — стовпчики термометрів зростуть до +4...+6 °C.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві 13 листопада очікується переважно хмарна погода. Вдень також можливий незначний дощ.

У Львові та області 13 листопада прогнозують сніг. Вдень температура буде вище нуля, а вночі можливі морози.