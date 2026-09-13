Погода в Харькове и области: прогноз дождей и сильного ветра

Родители с ребенком сидят на скамейке под дождем. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харьковской области в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. В регион придут дожди, местами грозы и сильные порывы ветра. После этого осадки постепенно прекратятся, однако ночи станут более прохладными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

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Погода в Харькове 14 сентября

В Харькове ночью 14 сентября прогнозируется небольшой дождь, днём осадки усилятся до умеренных. Ветер будет северо-восточным со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит +13...+15 °C. Днём в городе будет +21...+23 °C.

Погода в Харьковской области 14 сентября

По области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем — умеренный. В отдельных районах возможны грозы. Северо-восточный ветер будет достигать 7–12 м/с, а днем местами усилится до 15–20 м/с. Ночью ожидается +11...+16 °C, днем — +18...+23 °C.

Несмотря на дожди, 14 сентября в лесах Харьковской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Это самый высокий класс пожарной опасности.

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Погода на ближайшие дни

Во вторник, 15 сентября, в Харьковской области будет облачно и дождливо. Северный ветер составит 7–12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура в течение суток — +11...+16 °C.

В среду, 16 сентября, облачность начнет уменьшаться. Ночью местами еще пройдет небольшой дождь, а днем осадков уже не прогнозируют. Северный ветер — 7–12 м/с. Ночью будет +8...+13 °C, днём — +18...+23 °C.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове более чем на месяц ограничат движение транспорта на улице Зброярской. Из-за ремонта сетей водоотведения изменения коснутся не только автомобилистов, но и пассажиров троллейбуса № 11.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся еще две. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Помимо обустройства пляжной зоны, здесь установили новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это место стало максимально комфортным для харьковчан. Проект обновления здесь продлится еще несколько лет.