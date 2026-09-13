Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Сонячна погода залишає Харківщину: що прийде на зміну

Сонячна погода залишає Харківщину: що прийде на зміну

Ua ru
13 вересня 2026 18:21
Погода у Харкові та області: прогноз дощів і сильного вітру
Батьки з дитиною сидять на лавочці під дощем. Фото ілюстративне: УНІАН

На Харківщині найближчими днями очікується погіршення погоди. У регіон прийдуть дощі, місцями грози та сильні пориви вітру. Після цього опади поступово припиняться, однак ночі стануть прохолоднішими.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Реклама

Погода у Харкові 14 вересня

У Харкові вночі 14 вересня прогнозують невеликий дощ, удень опади посиляться до помірних. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура повітря становитиме +13...+15 °C. Удень у місті буде +21...+23 °C.

Погода у Харківській області 14 вересня

По області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ, удень — помірний. В окремих районах можливі грози. Північно-східний вітер сягатиме 7–12 м/с, а вдень місцями посилюватиметься до 15–20 м/с. Уночі очікується +11...+16 °C, удень — +18...+23 °C.

Попри дощі, 14 вересня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. Це найвищий клас пожежної небезпеки.

Читайте також:

Погода на найближчі дні

У вівторок, 15 вересня, на Харківщині буде хмарно та дощитиме. Північний вітер становитиме 7–12 м/с, удень місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура протягом доби — +11...+16 °C.

У середу, 16 вересня, хмарність почне відступати. Вночі місцями ще пройде невеликий дощ, а вдень опадів уже не прогнозують. Північний вітер — 7–12 м/с. Уночі буде +8...+13 °C, удень — +18...+23 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові більш ніж на місяць обмежать рух транспорту на вулиці Зброярській. Через ремонт мереж водовідведення зміни торкнуться не лише автомобілістів, а й пасажирів тролейбуса №11.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Окрім облаштування пляжної зони, тут встановили нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.

Харківська область прогноз погоди температура повітря погода в Харкові дощі із грозами
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації