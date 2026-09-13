Погода у Харкові та області: прогноз дощів і сильного вітру

Батьки з дитиною сидять на лавочці під дощем. Фото ілюстративне: УНІАН

На Харківщині найближчими днями очікується погіршення погоди. У регіон прийдуть дощі, місцями грози та сильні пориви вітру. Після цього опади поступово припиняться, однак ночі стануть прохолоднішими.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

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Погода у Харкові 14 вересня

У Харкові вночі 14 вересня прогнозують невеликий дощ, удень опади посиляться до помірних. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура повітря становитиме +13...+15 °C. Удень у місті буде +21...+23 °C.

Погода у Харківській області 14 вересня

По області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ, удень — помірний. В окремих районах можливі грози. Північно-східний вітер сягатиме 7–12 м/с, а вдень місцями посилюватиметься до 15–20 м/с. Уночі очікується +11...+16 °C, удень — +18...+23 °C.

Попри дощі, 14 вересня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. Це найвищий клас пожежної небезпеки.

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Погода на найближчі дні

У вівторок, 15 вересня, на Харківщині буде хмарно та дощитиме. Північний вітер становитиме 7–12 м/с, удень місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура протягом доби — +11...+16 °C.

У середу, 16 вересня, хмарність почне відступати. Вночі місцями ще пройде невеликий дощ, а вдень опадів уже не прогнозують. Північний вітер — 7–12 м/с. Уночі буде +8...+13 °C, удень — +18...+23 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові більш ніж на місяць обмежать рух транспорту на вулиці Зброярській. Через ремонт мереж водовідведення зміни торкнуться не лише автомобілістів, а й пасажирів тролейбуса №11.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Окрім облаштування пляжної зони, тут встановили нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.