Прогноз погоды в Харькове на завтра 19 августа

Солнце палит без сожаления — прогноз погоды в Харькове на завтра
Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 13:46
Ребенок возле фонтана. Фото: Новини.LIVE
Погода в Харькове и области завтра, 19 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики осадков не прогнозируют, поэтому жара продолжится.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Реклама
Читайте также:
Погода в Харькове и области 19 августа
Дождей завтра в Харькове не предвидится. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +9...+14 °С, днем +24...+29 °С;
- в Харькове ночью +10...+12 °С, днем +25...+27 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра антициклон Kyra обусловит по всей территории Украины сухую погоду.
А сегодня существенных магнитных бурь не ожидается на Земле. В течение последних суток солнечная активность оставалась низкой.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама