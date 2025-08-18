Прогноз погоды в Харькове на завтра 19 августа

Ребенок возле фонтана. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 19 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики осадков не прогнозируют, поэтому жара продолжится.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове и области 19 августа

Дождей завтра в Харькове не предвидится. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

по области ночью +9...+14 °С, днем +24...+29 °С;

в Харькове ночью +10...+12 °С, днем +25...+27 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра антициклон Kyra обусловит по всей территории Украины сухую погоду.

А сегодня существенных магнитных бурь не ожидается на Земле. В течение последних суток солнечная активность оставалась низкой.