Україна
Солнце палит без сожаления — прогноз погоды в Харькове на завтра

Солнце палит без сожаления — прогноз погоды в Харькове на завтра

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 13:46
Прогноз погоды в Харькове на завтра 19 августа
Ребенок возле фонтана. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 19 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики осадков не прогнозируют, поэтому жара продолжится.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове и области 19 августа

Дождей завтра в Харькове не предвидится. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоди в Харкові 19 серпня
Погода в Украине 19 августа. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по области ночью +9...+14 °С, днем +24...+29 °С;
  • в Харькове ночью +10...+12 °С, днем +25...+27 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра антициклон Kyra обусловит по всей территории Украины сухую погоду.

А сегодня существенных магнитных бурь не ожидается на Земле. В течение последних суток солнечная активность оставалась низкой.

погода Солнце Харьковская область Харьков прогноз погоды ветер
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
