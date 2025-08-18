Відео
Сонце палить без жалю — прогноз погоди в Харкові на завтра

Сонце палить без жалю — прогноз погоди в Харкові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 13:46
Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 19 серпня
Дитина біля фонтану. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 19 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики опадів не прогнозують, тому спека продовжиться.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода в Харкові та області 19 серпня

Дощів завтра в Харкові не передбачається. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Харкові 19 серпня
Погода в Україні 19 серпня. Фото: Meteopost

Температура повітря: 

  • по області вночі +9...+14 °С, вдень +24...+29 °С;
  • у Харкові вночі +10...+12 °С, вдень +25...+27 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра антициклон Kyra зумовить по всій території України суху погоду.

А сьогодні суттєвих магнітних бур не очікується на Землі. Протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою.

погода Сонце Харківська область Харків прогноз погоди вітер
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
