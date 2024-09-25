Прогноз погоды в Харькове на завтра, 26 сентября

Осень в городе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Харькове завтра, 26 сентября, ожидается облачной. Осадки в течение суток не предвидятся.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Харькове 26 сентября

Ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточный, 4 м/с.

Погода в Украине 26 сентября. Фото: Meteoprog

Утром погода сохранится, однако из-за облаков ненадолго появится солнце. Уже днем будет облачно, однако без осадков. Ветер юго-восточный, 5 м/с. Температура в течение суток +13...+24 °C.

Напомним, погода сегодня в Украине, по прогнозам синоптиков, будет теплой, но облачной. Температура воздуха будет достигать +28 °C.

Раньше мы писали, в Киеве началась золотая осень, а городские парки наполнились яркими красками. Оранжевые цвета украсили улицы, поэтому жители столицы наслаждаются прогулками по осеннему городу.