Прогноз погоды в Харькове на завтра, 26 сентября

Солнца будет меньше — синоптики спрогнозировали погоду в Харькове на завтра
Погода в Харькове завтра, 26 сентября, ожидается облачной. Осадки в течение суток не предвидятся.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода в Харькове 26 сентября
Ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточный, 4 м/с.
Утром погода сохранится, однако из-за облаков ненадолго появится солнце. Уже днем будет облачно, однако без осадков. Ветер юго-восточный, 5 м/с. Температура в течение суток +13...+24 °C.
Напомним, погода сегодня в Украине, по прогнозам синоптиков, будет теплой, но облачной. Температура воздуха будет достигать +28 °C.
Раньше мы писали, в Киеве началась золотая осень, а городские парки наполнились яркими красками. Оранжевые цвета украсили улицы, поэтому жители столицы наслаждаются прогулками по осеннему городу.
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