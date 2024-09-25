Прогноз погоди в Харкові на завтра 26 вересня

Сонця буде менше — синоптики спрогнозували погоду в Харкові на завтра
Погода в Харкові завтра, 26 вересня, очікується хмарною. Опадів протягом доби не передбачається.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода в Харкові 26 вересня
Вночі очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер буде південно-східний, 4 м/с.
Вранці погода збережеться, однак із-за хмар ненадовго з'явиться сонце. Вже вдень буде хмарно, однак без опадів. Вітер південно-східний, 5 м/с. Температура протягом доби +13...+24 °C.
Нагадаємо, погода сьогодні в Україні за прогнозами синоптиків буде теплою, але хмарною. Температура повітря сягатиме +28 °C.
Раніше ми писали, у Києві почалася золота осінь, а міські парки наповнилися яскравими барвами. Жовтогарячі кольори прикрасили вулиці, тому мешканці столиці насолоджуються прогулянками осіннім містом.
Читайте Новини.LIVE!