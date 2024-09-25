Прогноз погоди в Харкові на завтра 26 вересня

Осінь у місті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Харкові завтра, 26 вересня, очікується хмарною. Опадів протягом доби не передбачається.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Харкові 26 вересня

Вночі очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер буде південно-східний, 4 м/с.

Погода в Україні 26 вересня. Фото: Meteoprog

Вранці погода збережеться, однак із-за хмар ненадовго з'явиться сонце. Вже вдень буде хмарно, однак без опадів. Вітер південно-східний, 5 м/с. Температура протягом доби +13...+24 °C.

Нагадаємо, погода сьогодні в Україні за прогнозами синоптиків буде теплою, але хмарною. Температура повітря сягатиме +28 °C.

Раніше ми писали, у Києві почалася золота осінь, а міські парки наповнилися яскравими барвами. Жовтогарячі кольори прикрасили вулиці, тому мешканці столиці насолоджуються прогулянками осіннім містом.