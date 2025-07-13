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Главная Харьков Жара будет даже ночью — прогноз погоды в Харькове на завтра

Жара будет даже ночью — прогноз погоды в Харькове на завтра

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Дата публикации 13 июля 2025 15:12
Погода в Харькове 14 июля - ожидается жара до +31 °C
Мальчик возле бювета. Иллюстративное фото: Суспільне Харьков

В Харькове и области в понедельник, 13 июля, прогнозируют жаркую погоду. Столбики термометров максимально покажут +31 °C.

Об этом сообщает ресурс Meteofor.

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В течение дня в Харькове и области будет солнечная погода, а также возможна слабая облачность. В то же время осадков не ожидается.

По данным синоптиков, в воскресенье ветер будет северо-западного направления, 3-11 м/с.

Температура воздуха составит:

  • ночью +19...+22 °C;
  • днем +25...+31 °C.
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Скриншот погоды

Напомним, Новини.LIVE расспросили киевлян, как они спасаются от жары и где проводят день.

А медики рассказали, как пережить аномально высокую температуру воздуха летом.

погода Харьков Харьковская область синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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