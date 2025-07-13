Погода в Харькове 14 июля - ожидается жара до +31 °C

Жара будет даже ночью — прогноз погоды в Харькове на завтра
Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 15:12
Мальчик возле бювета. Иллюстративное фото: Суспільне Харьков
В Харькове и области в понедельник, 13 июля, прогнозируют жаркую погоду. Столбики термометров максимально покажут +31 °C.
Об этом сообщает ресурс Meteofor.
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В течение дня в Харькове и области будет солнечная погода, а также возможна слабая облачность. В то же время осадков не ожидается.
По данным синоптиков, в воскресенье ветер будет северо-западного направления, 3-11 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью +19...+22 °C;
- днем +25...+31 °C.
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