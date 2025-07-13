Погода в Харкові 14 липня - очікується спека до +31 °C

Спека буде навіть вночі — прогноз погоди у Харкові на завтра
Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 15:12
Хлопчик біля бювету. Ілюстративне фото: Суспільне Харків
У Харкові та області у понеділок, 13 липня, прогнозують спекотну погоду. Стовпчики термометрів максимально покажуть +31 °C.
Про це повідомляє ресурс Meteofor.
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Протягом дня у Харкові та області буде сонячна погода, а також можлива слабка хмарність. Водночас опадів не очікується.
За даними синоптиків, у неділю вітер буде північно-західного напрямку, 3-11 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +19...+22 °C;
- вдень +25...+31 °C.
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