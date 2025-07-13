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Головна Харків Спека буде навіть вночі — прогноз погоди у Харкові на завтра

Спека буде навіть вночі — прогноз погоди у Харкові на завтра

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Дата публікації: 13 липня 2025 15:12
Погода в Харкові 14 липня - очікується спека до +31 °C
Хлопчик біля бювету. Ілюстративне фото: Суспільне Харків

У Харкові та області у понеділок, 13 липня, прогнозують спекотну погоду. Стовпчики термометрів максимально покажуть +31 °C.

Про це повідомляє ресурс Meteofor.

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Протягом дня у Харкові та області буде сонячна погода, а також можлива слабка хмарність. Водночас опадів не очікується.

За даними синоптиків, у неділю вітер буде північно-західного напрямку, 3-11 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі +19...+22 °C;
  • вдень +25...+31 °C.
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Скриншот погоди

Нагадаємо, Новини.LIVE розпитали киян, як вони рятуються від спеки та де проводять день.

А медики розповіли, як пережити аномально високу температуру повітря влітку.

погода Харків Харківська область синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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