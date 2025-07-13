Погода в Харкові 14 липня - очікується спека до +31 °C

Хлопчик біля бювету. Ілюстративне фото: Суспільне Харків

У Харкові та області у понеділок, 13 липня, прогнозують спекотну погоду. Стовпчики термометрів максимально покажуть +31 °C.

Про це повідомляє ресурс Meteofor.

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Протягом дня у Харкові та області буде сонячна погода, а також можлива слабка хмарність. Водночас опадів не очікується.

За даними синоптиків, у неділю вітер буде північно-західного напрямку, 3-11 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +19...+22 °C;

вдень +25...+31 °C.

Скриншот погоди

Нагадаємо, Новини.LIVE розпитали киян, як вони рятуються від спеки та де проводять день.

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