Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 6 августа

Жара не отступает — чего ожидать харьковчанам от погоды завтра
Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 15:56
Люди спасаются от жары. Фото: Новини.LIVE
Погода в Харькове и области завтра, 6 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики не прогнозируют осадков, поэтому жара продолжится.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
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Погода в Харькове и области 6 августа
Ветер в течение суток будет северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Дождей по области и городу не ожидается.
Температура воздуха:
- по области ночью +15...+20 °С, днем +27...+32 °С;
- в Харькове +17...+19 °С, днем +29...+31 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, где завтра в Украине ожидаются мощные ливни, град и порывы ветра.
А сегодня магнитных бурь не ожидается на Земле. Однако зафиксирована сильная вспышка класса М2,9.
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