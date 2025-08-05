Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 6 августа

Люди спасаются от жары. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 6 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики не прогнозируют осадков, поэтому жара продолжится.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 6 августа

Ветер в течение суток будет северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине 6 августа. Фото: Meteoprog

Дождей по области и городу не ожидается.

Температура воздуха:

по области ночью +15...+20 °С, днем +27...+32 °С;

в Харькове +17...+19 °С, днем +29...+31 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, где завтра в Украине ожидаются мощные ливни, град и порывы ветра.

А сегодня магнитных бурь не ожидается на Земле. Однако зафиксирована сильная вспышка класса М2,9.