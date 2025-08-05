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Главная Харьков Жара не отступает — чего ожидать харьковчанам от погоды завтра

Жара не отступает — чего ожидать харьковчанам от погоды завтра

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 15:56
Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 6 августа
Люди спасаются от жары. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 6 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики не прогнозируют осадков, поэтому жара продолжится.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Ветер в течение суток будет северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

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Погода в Украине 6 августа. Фото: Meteoprog

Дождей по области и городу не ожидается.

Температура воздуха:

  • по области ночью +15...+20 °С, днем +27...+32 °С;
  • в Харькове +17...+19 °С, днем +29...+31 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, где завтра в Украине ожидаются мощные ливни, град и порывы ветра.

А сегодня магнитных бурь не ожидается на Земле. Однако зафиксирована сильная вспышка класса М2,9.

погода Харьков Харьковская область синоптик прогноз погоды жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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