Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Спека не відступає — чого очікувати харківʼянам від погоди завтра

Спека не відступає — чого очікувати харківʼянам від погоди завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 15:56
Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 6 серпня
Люди рятуються від спеки. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 6 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики не прогнозують опадів, тому спека продовжиться.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:

Погода в Харкові та області 6 серпня

Вітер протягом доби буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 6 серпня
Погода в Україні 6 серпня. Фото: Meteoprog

Дощів по області та місту не очікується.

Температура повітря:

  • по області вночі +15...+20 °С, вдень +27...+32 °С;
  • у Харкові +17...+19 °С, вдень +29...+31 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, де завтра в Україні очікуються потужні зливи, град та пориви вітру.

А сьогодні магнітних бур не очікується на Землі. Однак зафіксовано сильний спалах класу М2,9.

погода Харків Харківська область синоптик прогноз погоди спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації