Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 6 серпня

Спека не відступає — чого очікувати харківʼянам від погоди завтра
Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 15:56
Люди рятуються від спеки. Фото: Новини.LIVE
Погода в Харкові та області завтра, 6 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики не прогнозують опадів, тому спека продовжиться.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
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Погода в Харкові та області 6 серпня
Вітер протягом доби буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Дощів по області та місту не очікується.
Температура повітря:
- по області вночі +15...+20 °С, вдень +27...+32 °С;
- у Харкові +17...+19 °С, вдень +29...+31 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, де завтра в Україні очікуються потужні зливи, град та пориви вітру.
А сьогодні магнітних бур не очікується на Землі. Однак зафіксовано сильний спалах класу М2,9.
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