Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 6 серпня

Люди рятуються від спеки. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 6 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики не прогнозують опадів, тому спека продовжиться.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Харкові та області 6 серпня

Вітер протягом доби буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 6 серпня. Фото: Meteoprog

Дощів по області та місту не очікується.

Температура повітря:

по області вночі +15...+20 °С, вдень +27...+32 °С;

у Харкові +17...+19 °С, вдень +29...+31 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, де завтра в Україні очікуються потужні зливи, град та пориви вітру.

А сьогодні магнітних бур не очікується на Землі. Однак зафіксовано сильний спалах класу М2,9.