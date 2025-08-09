Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Жара не отступает — чего ожидать от погоды в Харькове завтра

Жара не отступает — чего ожидать от погоды в Харькове завтра

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 17:20
Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 10 августа
Девушка отдыхает на пляже. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 10 августа, будет с переменной облачностью. Однако осадков не предвидится, а жара не отступит.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Погода в Харькове и области 10 августа

Ветер в течение суток будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні 10 серпня
Погода в Украине 10 августа. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по области ночью +12...+17 °С, днем +24...+29 °С;
  • в Харькове ночью +13...+15 °С, днем +25...+27 °С.

Напомним, 10 августа в Одессе сохранится сухая и жаркая погода. Жарче всего станет днем, когда воздух прогреется до +30 °C.

А синоптик Наталья Диденко рассказала, где завтра ожидаются осадки. В то же время большинство территории страны будет оставаться под влиянием сухой воздушной массы.

погода Харьков Харьковская область прогноз погоды температура воздуха жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации