Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 10 августа

Жара не отступает — чего ожидать от погоды в Харькове завтра
Дата публикации 9 августа 2025 17:20
Девушка отдыхает на пляже. Фото: Новини.LIVE
Погода в Харькове и области завтра, 10 августа, будет с переменной облачностью. Однако осадков не предвидится, а жара не отступит.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 10 августа
Ветер в течение суток будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +12...+17 °С, днем +24...+29 °С;
- в Харькове ночью +13...+15 °С, днем +25...+27 °С.
Напомним, 10 августа в Одессе сохранится сухая и жаркая погода. Жарче всего станет днем, когда воздух прогреется до +30 °C.
А синоптик Наталья Диденко рассказала, где завтра ожидаются осадки. В то же время большинство территории страны будет оставаться под влиянием сухой воздушной массы.
