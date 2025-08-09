Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 10 августа

Девушка отдыхает на пляже. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 10 августа, будет с переменной облачностью. Однако осадков не предвидится, а жара не отступит.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове и области 10 августа

Ветер в течение суток будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

по области ночью +12...+17 °С, днем +24...+29 °С;

в Харькове ночью +13...+15 °С, днем +25...+27 °С.

Напомним, 10 августа в Одессе сохранится сухая и жаркая погода. Жарче всего станет днем, когда воздух прогреется до +30 °C.

А синоптик Наталья Диденко рассказала, где завтра ожидаются осадки. В то же время большинство территории страны будет оставаться под влиянием сухой воздушной массы.