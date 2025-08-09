Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 10 серпня

Спека не відступає — чого очікувати від погоди в Харкові завтра
Дата публікації: 9 серпня 2025 17:20
Дівчина відпочиває на пляжі. Фото: Новини.LIVE
Погода в Харкові та області завтра, 10 серпня, буде з мінливою хмарністю. Однак опадів не передбачається, а спека не відступить.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харкові та області 10 серпня
Вітер протягом доби буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +12...+17 °С, вдень +24...+29 °С;
- у Харкові вночі +13...+15 °С, вдень +25...+27 °С.
Нагадаємо, 10 серпня в Одесі утримається суха та спекотна погода. Найспекотніше стане вдень, коли повітря прогріється до +30 °C.
А синоптик Наталка Діденко розповіла, де завтра очікуються опади. Водночас більшість території країни залишатиметься під впливом сухої повітряної маси.
