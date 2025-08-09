Відео
Головна Харків Спека не відступає — чого очікувати від погоди в Харкові завтра

Спека не відступає — чого очікувати від погоди в Харкові завтра

Дата публікації: 9 серпня 2025 17:20
Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 10 серпня
Дівчина відпочиває на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 10 серпня, буде з мінливою хмарністю. Однак опадів не передбачається, а спека не відступить.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода в Харкові та області 10 серпня

Вітер протягом доби буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. 

Прогноз погоди в Україні 10 серпня
Погода в Україні 10 серпня. Фото: Meteopost

Температура повітря: 

  • по області вночі +12...+17 °С, вдень +24...+29 °С;
  • у Харкові вночі +13...+15 °С, вдень +25...+27 °С.

Нагадаємо, 10 серпня в Одесі утримається суха та спекотна погода. Найспекотніше стане вдень, коли повітря прогріється до +30 °C

А синоптик Наталка Діденко розповіла, де завтра очікуються опади. Водночас більшість території країни залишатиметься під впливом сухої повітряної маси.

погода Харків Харківська область прогноз погоди температура повітря спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
