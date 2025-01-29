Погода в Харькове на 30 января — прогноз погоды на завтра

Девушки сидят на скамейке в солнечную погоду. Фото: Информатор

Погода в Харькове и области завтра, 30 января, будет теплой и комфортной для прогулок. Местами будет наблюдаться туман.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 30 января

По прогнозам синоптиков, в четверг в Харькове и области ожидается облачная погода с возможными туманами.

Осадков не предвидится, но местами будет наблюдаться туман. Ветер южный, с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит 0 °С...+5 °С, а днем поднимется до +6 °С...+11 °С.

В самом Харькове ночью температура будет колебаться от +2 °С до +4 °С, днем ожидается от +7 °С до +9 °С.

Прогноз погоды на 30 января

Ранее синоптики предупреждали, что в Украине 30 января ожидается облачная погода без осадков.

А синоптик Наталья Диденко спрогнозировала до +16 °C в некоторых украинских областях.