Погода у Харкові на 30 січня — прогноз погоди на завтра

Дівчата сидять на лавці у сонячну погоду. Фото: Інформатор

Погода у Харкові та області завтра, 30 січня, буде теплою та комфортною для прогулянок. Місцями спостерігатиметься туман.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 30 січня

За прогнозами синоптиків, у четвер в Харкові та області очікується хмарна погода з можливими туманами.

Опадів не передбачається, але місцями спостерігатиметься туман. Вітер буде південний, з поривами 5-10 м/с.

Температура повітря вночі по області становитиме 0 °С...+5 °С, а вдень підніметься до +6 °С...+11 °С.

У самому Харкові вночі температура коливатиметься від +2 °С до +4 °С, вдень очікується від +7 °С до +9 °С.

Прогноз погоди на 30 січня

Раніше синоптики попереджали, що в Україні 30 січня очікується хмарна погода без опадів.

А синоптик Наталка Діденко спрогнозувала до +16 °C у деяких українських областях.