Погода у Харкові на 30 січня — прогноз погоди на завтра

Спека посеред зими — прогноз погоди у Харкові на завтра
Погода у Харкові та області завтра, 30 січня, буде теплою та комфортною для прогулянок. Місцями спостерігатиметься туман.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Харкові та області 30 січня
За прогнозами синоптиків, у четвер в Харкові та області очікується хмарна погода з можливими туманами.
Опадів не передбачається, але місцями спостерігатиметься туман. Вітер буде південний, з поривами 5-10 м/с.
Температура повітря вночі по області становитиме 0 °С...+5 °С, а вдень підніметься до +6 °С...+11 °С.
У самому Харкові вночі температура коливатиметься від +2 °С до +4 °С, вдень очікується від +7 °С до +9 °С.
Раніше синоптики попереджали, що в Україні 30 січня очікується хмарна погода без опадів.
А синоптик Наталка Діденко спрогнозувала до +16 °C у деяких українських областях.
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