Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Жара упорно держится — какой будет погода в Харькове завтра

Жара упорно держится — какой будет погода в Харькове завтра

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 14:57
Понедельник подарит Харькову солнце и комфортную погоду
Сентябрьская жара в Харькове. Фото иллюстративное: Главред

В Харькове и области в понедельник сохранится сухая и жаркая погода. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков, поэтому жители города и области смогут насладиться солнечным днем.

Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 22 сентября

По данным синоптиков, завтра на территории Харьковской области ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +7 °С до +12 °С, днем поднимется до +24...+29 °С.

Спека вперто тримається — якою буде погода в Харкові завтра - фото 1
Сообщение Харьковского гидрометцентра в Telegram. Фото: скриншот

В Харькове 22 сентября также будет сухо и солнечно. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+12 °С тепла, а днем — +26...+ 28 °С.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко объяснила, как погодные условия могут влиять на самочувствие людей. Она отметила, что такие изменения происходят довольно часто, особенно в последнее время.

Ранее мы также информировали, что в конце следующей недели, после 26 сентября, в Карпатах и прилегающих районах возможны осадки в виде снега и мокрого снега. В то же время для других регионов подобных погодных явлений синоптики не прогнозируют.

погода Харьков Харьковская область сентябрь прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации