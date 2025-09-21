Понедельник подарит Харькову солнце и комфортную погоду

Жара упорно держится — какой будет погода в Харькове завтра
В Харькове и области в понедельник сохранится сухая и жаркая погода. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков, поэтому жители города и области смогут насладиться солнечным днем.
Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды на 22 сентября
По данным синоптиков, завтра на территории Харьковской области ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +7 °С до +12 °С, днем поднимется до +24...+29 °С.
В Харькове 22 сентября также будет сухо и солнечно. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+12 °С тепла, а днем — +26...+ 28 °С.
Напомним, что синоптик Наталья Диденко объяснила, как погодные условия могут влиять на самочувствие людей. Она отметила, что такие изменения происходят довольно часто, особенно в последнее время.
Ранее мы также информировали, что в конце следующей недели, после 26 сентября, в Карпатах и прилегающих районах возможны осадки в виде снега и мокрого снега. В то же время для других регионов подобных погодных явлений синоптики не прогнозируют.
Читайте Новини.LIVE!