Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Спека вперто тримається — якою буде погода в Харкові завтра

Спека вперто тримається — якою буде погода в Харкові завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 14:57
Понеділок подарує Харкову сонце і комфортну погоду
Вереснева спека у Харкові. Фото ілюстративне: Главред

У Харкові та області у понеділок збережеться суха та спекотна погода. Синоптики прогнозують відсутність опадів, тож мешканці міста та області зможуть насолодитися сонячним днем.

Про це повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 22 вересня

За даними синоптиків, завтра на території Харківської області очікується невелика хмарність. Опадів не прогнозується. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +7 °С  до +12 °С, вдень підніметься до +24...+29 °С.

Спека вперто тримається — якою буде погода в Харкові завтра - фото 1
Допис Харківського гідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

У Харкові 22 вересня також буде сухо і сонячно. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10...+12 °С тепла, а вдень — +26...+ 28 °С.

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко пояснила, як погодні умови можуть впливати на самопочуття людей. Вона зазначила, що такі зміни відбуваються доволі часто, особливо останнім часом.

Раніше ми також інформували, що наприкінці наступного тижня, після 26 вересня, у Карпатах та прилеглих районах можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Водночас для інших регіонів подібних погодних явищ синоптики не прогнозують.

погода Харків Харківська область вересень прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації