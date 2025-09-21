Понеділок подарує Харкову сонце і комфортну погоду

Вереснева спека у Харкові. Фото ілюстративне: Главред

У Харкові та області у понеділок збережеться суха та спекотна погода. Синоптики прогнозують відсутність опадів, тож мешканці міста та області зможуть насолодитися сонячним днем.

Про це повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 22 вересня

За даними синоптиків, завтра на території Харківської області очікується невелика хмарність. Опадів не прогнозується. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +7 °С до +12 °С, вдень підніметься до +24...+29 °С.

Допис Харківського гідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

У Харкові 22 вересня також буде сухо і сонячно. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10...+12 °С тепла, а вдень — +26...+ 28 °С.

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко пояснила, як погодні умови можуть впливати на самопочуття людей. Вона зазначила, що такі зміни відбуваються доволі часто, особливо останнім часом.

Раніше ми також інформували, що наприкінці наступного тижня, після 26 вересня, у Карпатах та прилеглих районах можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Водночас для інших регіонів подібних погодних явищ синоптики не прогнозують.