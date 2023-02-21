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Представления на подземной парковке. Как в Харькове работает старейший театр для детей в условиях войны

21 февраля 2023 19:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Как в Харькове работает старейший театр для детей в условиях войны
Одна из самых популярных сцен театра — подземная парковка местного ТРЦ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Харьковский театр для детей и юношества считается старейшим театром для детей в Украине. Он начинает свою историю с 1920 года. Сначала это была театральная школа, а уже с 1933-го официально становится Харьковским театром юного зрителя. В течение десяти лет актеры играли для маленьких харьковчан спектакли, но уже в 1941-м они пойдут с оружием на фронт. Вернуться в Харьков коллективу не суждено — в 1944 году он начинает работать как Львовский ТЮЗ. Снова театр откроет свои двери только в 1960 году благодаря главному режиссеру областного драматического театра Феоктисту Александрину и украинскому артисту Лесю Сердюку.

В феврале 2022 года, через 60 лет, одни актеры снова отправились на войну, другие уехали в эвакуацию. Но разница в том, что в этот раз артисты не стали ждать, и как только ситуация в Харькове нормализовалась, вернулись к работе. Этот театр уже дважды пережил "возрождение" — после Второй мировой войны и после пожара. Сейчас он восстает из пепла в третий раз. Более подробно читайте в нашем материале Новини.LIVE.

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Возрождение театра

Первыми шагами для возобновления работы театра стало предложение выступить для детей, живших в тот момент в харьковском метрополитене. Директор Аркадий Чадов позвонил по телефону всем актерам, нашел тех, кто остался в городе и готов к работе. Впоследствии их пригласили провести представления в области для эвакуированных детей из зоны боевых действий.

Летом, перед тем как коллектив возобновил показы выездных спектаклей, здание театра попало под обстрел. Вражеская ракета попала в дом напротив, но взрывная волна зацепила все вокруг. В частности, у Харьковского ТДЮ выбило все окна.

"А что такое окна? Это глаза, враг хотел забрать у нас зрение. Но мы не испугались, "подлечили наши глаза" и еще больше захотели вернуться к спектаклям. Потому что наше творчество психологически помогает детям", рассказывает директор.

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Также вместе с UNICEF коллектив начал поездки к детям в бомбоубежища. Актеры восстановили несколько спектаклей и адаптировали их под новые площади — ведь большие декорации в подвалах просто не поместились бы. "Мы немного сократили продолжительность представлений, чтобы дети могли высидеть, и вот так вернулись к работе", — вспоминает Аркадий Чадов.

Репетиции по ZOOM, спектакли на парковке

Актеры соглашаются выступать где бы их ни пригласили — библиотеках, школах, больницах и хосписах. Но главное условие — безопасность для детей. В частности, одна из самых популярных сцен — подземная парковка местного ТРЦ. Еженедельно там собирают "полный зал" как маленьких, так и взрослых зрителей. Артисты говорят, чувствуют прямо со сцены, насколько люди соскучились по театру.

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"Как мышки сидят и после спектакля подбегают, обнимают, целуют тебя, фотографируются. Вот у них такое желание хотя бы коснуться. Я понимаю, что для них это как напоминание о мирной жизни, как возможность испытать радость", — рассказывает актриса Светлана Симоненко.

Через несколько месяцев коллектив сыграл не один десяток спектаклей и даже успел выпустить премьеру. Репетиции актеры проводят в основном онлайн, в целях безопасности. Но и в родной театр они тоже возвращаются и проводят там прогоны спектаклей.

"Холодно или тесно — мы все равно работаем", добавляет директор.

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Преданность профессии и детям

Харьковский театр для детей и юношества получает финансирование из областного бюджета, но эти деньги покрывают только заработную плату работников. Недавно и это сократили почти на 40%. Работники говорят, что не раз слышали от родных, чтобы те оставили профессию и нашли другую работу. Но они преданны этому делу и не могут его бросить.

"Я здесь выросла, у меня здесь родители работали. Я всю жизнь здесь и менять профессию не хочу", говорит заведующая труппой Ксения Лысенко.

Сотрудники театра планируют вернуться на родную сцену. Но для этого нужно решить два вопроса. Первое — это отопление: здание обогревается газовыми котлами, а не централизовано, как другие дома. По словам директора Чадова, сейчас газовая инспекция для соблюдения противопожарных норм подачу голубого топлива запрещает. Отапливать театр электрическими обогревателями было бы затратно, и покрывать коммунальные платежи не за что.

Второе — это укрытие. Сейчас все учреждения для работы должны предоставлять посетителям место, где они могут прятаться во время воздушных тревог. Под бомбоубежище в театре можно обустроить раздевалку, расположенную на цокольном этаже. Но так как здание старое, подвальное помещение затапливает.

"Необходимо сделать либо ремонт дренажа, либо провести геодезическую разведку, чтобы эту проблему устранить", рассказывает Аркадий Чадов.

Руководство театра планирует обращаться к местным властям, чтобы те помогли устранить эти препятствия и вернуться к родным стенам. Тем временем режиссер готовит новый сценарий для спектакля на основе украинских народных сказок. Творческая жизнь старейшего театра Украины не прекращается, а значит, дальше будет…

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