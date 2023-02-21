Как в Харькове работает старейший театр для детей в условиях войны

Одна из самых популярных сцен театра — подземная парковка местного ТРЦ

Харьковский театр для детей и юношества считается старейшим театром для детей в Украине. Он начинает свою историю с 1920 года. Сначала это была театральная школа, а уже с 1933-го официально становится Харьковским театром юного зрителя. В течение десяти лет актеры играли для маленьких харьковчан спектакли, но уже в 1941-м они пойдут с оружием на фронт. Вернуться в Харьков коллективу не суждено — в 1944 году он начинает работать как Львовский ТЮЗ. Снова театр откроет свои двери только в 1960 году благодаря главному режиссеру областного драматического театра Феоктисту Александрину и украинскому артисту Лесю Сердюку.

В феврале 2022 года, через 60 лет, одни актеры снова отправились на войну, другие уехали в эвакуацию. Но разница в том, что в этот раз артисты не стали ждать, и как только ситуация в Харькове нормализовалась, вернулись к работе. Этот театр уже дважды пережил "возрождение" — после Второй мировой войны и после пожара. Сейчас он восстает из пепла в третий раз. Более подробно читайте в нашем материале Новини.LIVE.

Возрождение театра

Первыми шагами для возобновления работы театра стало предложение выступить для детей, живших в тот момент в харьковском метрополитене. Директор Аркадий Чадов позвонил по телефону всем актерам, нашел тех, кто остался в городе и готов к работе. Впоследствии их пригласили провести представления в области для эвакуированных детей из зоны боевых действий.

Летом, перед тем как коллектив возобновил показы выездных спектаклей, здание театра попало под обстрел. Вражеская ракета попала в дом напротив, но взрывная волна зацепила все вокруг. В частности, у Харьковского ТДЮ выбило все окна.

"А что такое окна? Это глаза, враг хотел забрать у нас зрение. Но мы не испугались, "подлечили наши глаза" и еще больше захотели вернуться к спектаклям. Потому что наше творчество психологически помогает детям", — рассказывает директор.

Также вместе с UNICEF коллектив начал поездки к детям в бомбоубежища. Актеры восстановили несколько спектаклей и адаптировали их под новые площади — ведь большие декорации в подвалах просто не поместились бы. "Мы немного сократили продолжительность представлений, чтобы дети могли высидеть, и вот так вернулись к работе", — вспоминает Аркадий Чадов.

Репетиции по ZOOM, спектакли на парковке

Актеры соглашаются выступать где бы их ни пригласили — библиотеках, школах, больницах и хосписах. Но главное условие — безопасность для детей. В частности, одна из самых популярных сцен — подземная парковка местного ТРЦ. Еженедельно там собирают "полный зал" как маленьких, так и взрослых зрителей. Артисты говорят, чувствуют прямо со сцены, насколько люди соскучились по театру.

"Как мышки сидят и после спектакля подбегают, обнимают, целуют тебя, фотографируются. Вот у них такое желание хотя бы коснуться. Я понимаю, что для них это как напоминание о мирной жизни, как возможность испытать радость", — рассказывает актриса Светлана Симоненко.

Через несколько месяцев коллектив сыграл не один десяток спектаклей и даже успел выпустить премьеру. Репетиции актеры проводят в основном онлайн, в целях безопасности. Но и в родной театр они тоже возвращаются и проводят там прогоны спектаклей.

"Холодно или тесно — мы все равно работаем", — добавляет директор.

Преданность профессии и детям

Харьковский театр для детей и юношества получает финансирование из областного бюджета, но эти деньги покрывают только заработную плату работников. Недавно и это сократили почти на 40%. Работники говорят, что не раз слышали от родных, чтобы те оставили профессию и нашли другую работу. Но они преданны этому делу и не могут его бросить.

"Я здесь выросла, у меня здесь родители работали. Я всю жизнь здесь и менять профессию не хочу", — говорит заведующая труппой Ксения Лысенко.

Сотрудники театра планируют вернуться на родную сцену. Но для этого нужно решить два вопроса. Первое — это отопление: здание обогревается газовыми котлами, а не централизовано, как другие дома. По словам директора Чадова, сейчас газовая инспекция для соблюдения противопожарных норм подачу голубого топлива запрещает. Отапливать театр электрическими обогревателями было бы затратно, и покрывать коммунальные платежи не за что.

Второе — это укрытие. Сейчас все учреждения для работы должны предоставлять посетителям место, где они могут прятаться во время воздушных тревог. Под бомбоубежище в театре можно обустроить раздевалку, расположенную на цокольном этаже. Но так как здание старое, подвальное помещение затапливает.

"Необходимо сделать либо ремонт дренажа, либо провести геодезическую разведку, чтобы эту проблему устранить", — рассказывает Аркадий Чадов.

Руководство театра планирует обращаться к местным властям, чтобы те помогли устранить эти препятствия и вернуться к родным стенам. Тем временем режиссер готовит новый сценарий для спектакля на основе украинских народных сказок. Творческая жизнь старейшего театра Украины не прекращается, а значит, дальше будет…