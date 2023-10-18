Дело по ДТП на Сумской: мизерные компенсации потерпевшим и отказ Зайцевой от увольнения

Место происшествия после аварии. Архивное фото: Бобок Сергей / УНИАН

Прошло шесть лет с тех пор, как трагическая авария произошла на улице Сумской в Харькове, в результате которой погибли шесть человек, а еще шесть получили ранения. После почти двух лет судебных разбирательств виновными были признаны оба водителя — 20-летняя Елена Зайцевая и 49-летний Геннадий Дронов. Им назначено наказание в виде 10 лет тюрьмы, а также обязали выплатить семьям погибших компенсации. Мы пообщались с адвокатом потерпевших Дмитрием Марцонем и узнали, сколько родных получили за эти годы возмещений, а также Зайцева отказалась от освобождения из колонии. Больше читайте в материалах Новини.LIVE.

ДТП на Сумской

18 октября 2017 года на пересечении Сумской и Мечниковой улиц столкнулись Volkswagen Touareg и Lexus. Последний был выброшен на тротуар, где пять человек погибли на месте, еще одну девушку госпитализировали. Шесть человек получили ранения.

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Место происшествия после аварии. Архивное фото: Бобок Сергей / УНИАН

Согласно досудебному следствию, водитель Lexus Елена Зайцева проехала на красный свет. Водитель Volkswagen Геннадий Дронов двинулся на желтый свет светофора.

По назначению суда Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к максимальному сроку по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель шести человек и причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений) — 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Елена Зайцева и Геннадий Дронов в зале суда. Архивное фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Согласно приговору, срок отбывания наказания Зайцевой рассчитывается с 18 октября 2017 года, а Дронова — с 8 ноября 2017 года. После приговора Дронова была переведена в Крюковскую исправительную колонию №29 на Полтавщине, а Зайцеву — в Покровский исправительный центр №79 на Днепропетровщине.

Выплаты потерпевшим

Суд обязал Дронова и Зайцеву выплатить средства как компенсацию за полученный моральный ущерб потерпевшим, потерявшим своих близких, так и возместить средства на лечение выживших и похороны погибших. Следует отметить, что речь идет о достаточно больших суммах, в частности, моральный ущерб суд оценил в сумме около 1 млн грн.

В колонии Зайцева занимается вышиванием сувенирной продукции. Дронов, со своей стороны, работал в качестве вспомогательного рабочего в ООО "Бетон-Супер", но с 24 февраля 2022 года, после введения в Украине военного положения, осужденных не выводят на работу.

Однако некоторые подвергают сомнению, что Зайцева действительно работала. В 2020 году в социальных сетях появилось видео, где девушка загорает на территории колонии.

Елена Зайцева в колонии. Фото: dtpkievua / Instagram

В исправительном центре утверждают, что Зайцева работает, более того, она зарекомендовала себя с положительной стороны.

"Читает книги просто запоем, повсюду проявляет активность. Имею в виду культурные мероприятия, которые проходят на территории исправительного центра. К тому же Зайцева работает, задействована на вышивке", — рассказали пенитенциарии "Сегодня".

Дмитрий Марцонь — адвокат представлявший интересы трех пострадавших в этой аварии семей, рассказывает: семьи выплаты получали, однако их трудно назвать компенсациями. За последние несколько месяцев потерпевшие получали по два платежа в 16 и 111 гривен.

"Выплаты стали приходить регулярно только в этом году с лета. До войны они были тоже, но не всегда", — рассказывает адвокат.

Защитник говорит, что семьи и не надеются получить полную компенсацию, для них было важно, чтобы виновные получили справедливое наказание. Ведь понятно, что за оставшийся срок у Зайцевой и Дронова и теми суммами, что они выплачивают, полного возмещения никто все равно не получит.

"Потерпевшие говорят, что эти мизерные компенсации — это просто насмешки и только напоминают об ужасной трагедии. Это с ними на всю жизнь, а тут еще и такие напоминания", — рассказывает Марцонь.

Отказ от освобождения

За несколько недель до шестой годовщины трагедии в СМИ появилась информация, что Елена Зайцева решила отказаться от льготы, которая предоставляла ей право на досрочное увольнение. Об этом сообщил информированный источник в пенитенциарной системе Украины для ТСН.ua.

"В прошлом году пришло время, когда она, Зайцева, уже могла рассматривать возможность досрочного освобождения. Но она лично написала отказ. Другими словами, она отказалась от права на льготу", — говорится в сообщении.

Елена Зайцева в зале суда. Архивное фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Источник издания сообщил, что не исключено, что Зайцева поступила так потому, что часто должностные лица и суды отказывают, когда осужденный впервые просит о досрочном освобождении. По мнению специалистов пенитенциарной системы, Зайцева может подождать еще некоторое время, не портя свою тюремную биографию отказом от суда, а затем, когда срок ее сократится еще больше, все-таки подать заявление об использовании льготы. В таком случае у нее будет больше шансов на досрочное освобождение.