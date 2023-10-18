Справа по ДТП на Сумській: мізерні компенсації потерпілим та відмова Зайцевої від звільнення

Місце події після аварії. Архівне фото: Бобок Сергій / УНІАН

Минуло шість років з того часу, як трагічна аварія сталася на вулиці Сумській в Харкові, в результаті якої загинули шість людей, а ще шестеро отримали поранення. Після майже двох років судових розглядів винними було визнано обох водіїв — 20-річну Олени Зайцевої та 49-річного Геннадія Дронова. Їм призначено покарання у вигляді 10 років тюрьми, а також забов'язали виплатити родинам загиблих компенсації. Ми поспілкувались з адвокатом потерпілих Дмитром Марцонем і дізнались, скільки рідні отримали за ці роки відшкодувань, а також про те,що Зайцева відмовилась від звільнення з колонії. Більше читайте у матеріали Новини.LIVE.

ДТП на Сумській

18 жовтня 2017 року на розі вулиць Сумської та Мечнікова зіткнулися Volkswagen Touareg та Lexus. Останній був викинутий на тротуар, де п'ять людей загинули на місці, ще одну дівчину госпіталізували. Шестеро людей отримали поранення.

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Місце події після аварії. Архівне фото: Бобок Сергій / УНІАН

За досудовим слідством, водійка Lexus Єлена Зайцева проїхала на червоне світло. Водій Volkswagen Геннадій Дронов рушив на жовте світло світлофора.

За призначенням суду Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до максимального строку за ч. 3 ст. 286 Уголовного кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі шести людей та заподіяння тяжких або середньої важкості тілесних ушкоджень) — 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом трьох років.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов у залі суду. Архівне фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Згідно з вироком, строк відбування покарання Зайцевої розраховується з 18 жовтня 2017 року, а Дронова — з 8 листопада 2017 року. Після вироку Дронова було переведено до Крюковської виправної колонії №29 на Полтавщині, а Зайцеву — до Покровського виправного центру №79 на Дніпропетровщині.

Виплати потерпілим

Суд зобов’язав Дронова і Зайцеву виплатити кошти як компенсацію за отриману моральну шкоду потерпілим, які втратили своїх близьких, так і відшкодувати кошти на лікування тих, хто вижив, та похорони загиблих. Слід зазначити, що мова йде про досить значні суми, зокрема, моральну шкоду суд оцінив в сумі близько 1 млн грн.

В колонії Зайцева займається вишиванням сувенірної продукції. Дронова, зі свого боку, працював як допоміжний робітник в ООО "Бетон-Супер", але з 24 лютого 2022 року, після введення в Україні воєнного стану, засуджених не виводять на роботу.

Проте деякі ставлять під сумнів, що Зайцева дійсно працювала. В 2020 році в соціальних мережах з'явилось відео, де дівчина засмагає на території колонії.

Олена Зайцева у колонії. Фото: dtpkievua / Instagram

У виправному центрі стверджують, що Зайцева працює, більш того, вона зарекомендувала себе з позитивного боку.

"Читає книги просто запоєм, всюди проявляє активність. Маю на увазі культурні заходи, які проходять на території виправного центру. До того ж Зайцева працює, задіяна на вишивці", — розповіли пенітенціарії "Сегодня".

Дмитро Марцонь — адвокат, який представляв інтереси трьох сімей, що постраждали в цій аварії, розповідає: родини виплати отримували, проте їх важко назвати компенсаціями. Протягом останніх кількох місяців потерпілі отримували по два платежі в 16 та 111 гривень.

"Виплати стали приходити регулярно тільки цього року з літа. До війни вони були також, але не завжди", — розповідає адвокат.

Захисник каже, що сім'ї і не сподіваються отримати повну компенсацію. Для них було важливо, аби винні отримали справедливе покарання. Адже зрозуміло, що за той срок, який залишився у Зайцевої та Дронова та тими суммами, що вони виплачують, повного відшкодування ніхто все одно не отримає.

"Потерпілі кажуть, що ці мізерні компенсації — це просто насмішки і тільки нагадують про ту жахливу трагедію. Це з ними на усе життя, а тут ще й такі нагадування", — розповідає Марцонь.

Відмова від звільнення

За кілька тижнів до шостої річниці трагедії в ЗМІ з'явилась інформація, що Олена Зайцева вирішила відмовитися від пільги, яка надавала їй право на досрочне звільнення. Про це повідомило інформоване джерело в пенітенціарній системі України для ТСН.ua.

"Торік прийшов час, коли вона, Зайцева, вже могла розглядати можливість досрочного звільнення. Але вона особисто написала відмову. Іншими словами, вона відмовилася від права на пільгу", — говориться в повідомленні.

Олена Зайцева у залі суду. Архівне фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Джерело видання повідомило, що не виключено, що Зайцева вчинила так через те, що часто посадові особи та суди відмовляють, коли засуджений вперше просить про досрочне звільнення. За думкою фахівців пенітенціарної системи, Зайцева може зачекати ще деякий час, не псуючи свою тюремну біографію відмовою від суду, а потім, коли її строк скоротиться ще більше, все-таки подати заяву про використання пільги. У такому випадку у неї буде більше шансів на досрочне звільнення.