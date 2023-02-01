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Дело экс-руководства Харьковского облсовета передали в суд: в чем обвиняют Товмасяна

1 февраля 2023 11:59
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Дело о взятке для Артура Товмасяна передали в суд
Дело о миллионной взятке для бывшего главы Харьковского облсовета и его заместителя рассмотрит суд
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Досудебное расследование дела о взятке руководству Харьковского областного совета завершено. Прокурор САП отправил это дело в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщает прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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В чем обвиняют руководителей облсовета Харьковщины

Следствие установило, что в начале 2021 года тогдашний глава Харьковского областного совета Артур Товмасян ("Слуга народа") требовал 1,05 млн грн за то, чтобы оставить в должности руководителя одного из областных коммунальных предприятий, учредителем которого является Харьковский облсовет.

Это преступление, отмечается в обвинительном акте, Товмасян совершил в сговоре со своим заместителем.

Кто третий обвинен в деле

Чиновники, как выяснили следователи Национального антикоррупционного бюро, за первое полугодие 2021 года получили всю сумму четырьмя траншами.

Эти деньги тогдашнее руководство областного совета получало, в частности, и через адвоката Товмасяна, который сторона обвинения называет сообщником двух должностных лиц.

Что светит Товмасяну и его заместителю

Действия Артура Товмасяна и его заместителя квалифицированы правоохранителями по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Действия адвоката квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Согласно этой статье, суд может наказать злоумышленников-чиновников лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

Кроме того, им могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Также эта статья предусматривает конфискацию имущества лиц, признанных виновными.

Напомним, что следственные действия по делу Товмасяна и его заместителя проводились до увольнения этих чиновников с занимаемых ими должностей.

Так, обыски у самого тогдашнего председателя Харьковского областного совета прошли еще 4 августа 2021 года, за две недели до того, как Артур Товмасян перестал быть главой облсовета.

Фото: Facebook Товмасяна

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