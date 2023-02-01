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Справу екскерівництва Харківської облради передали до суду: у чому звинувачують Товмасяна

1 лютого 2023 11:59
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Справу про хабар для Артура Товмасяна передали до суду
Справу про мільйонний хабар для колишнього очільника Харківської облради та його заступника розгляне суд
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Досудове розслідування справи про хабар керівництву Харківської обласної ради завершене. Прокурор САП відправив цю справу до Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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У чому звинувачують керівників облради Харківщини

Слідство встановило, що на початку 2021 року тодішній очільник Харківської обласної ради Артур Товмасян (“Слуга народу”) вимагав 1,05 млн грн за те, щоб залишити на посаді керівника одного із обласних комунальних підприємств, засновником якого є Харківська облрада. 

Цей злочин, зазначається у обвинувальному акті, Товмасян вчинив у змові із своїм заступником.

Хто третій обвинувачений у справі

Чиновники, як з’ясували слідчі Національного антикорупційного бюро, протягом першого півріччя 2021 року отримали усю суму чотирма траншами.

Ці гроші тодішнє керівництво обласної ради отримувало, зокрема, і через адвоката Товмасяна, який сторона обвинувачення називає спільником двох посадовців.

Що світить Товмасяну та його заступнику

Дії Артура Товмасяна та його заступника кваліфіковані правоохоронцями за ч. 4 ст. 368 КК України. 

Дії ж адвоката кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Згідно із цією статтею, суд може покарати зловмисників-посадовців позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

Крім того, їм можуть заборонити обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також ця стаття передбачає конфіскацію майна осіб, які будуть визнані винними.

Нагадаємо, що слідчі дії у справі Товмасяна та його заступника проводилися до звільнення цих чиновників із займаних ними посад. 

Так, обшуки у самого тодішнього голови Харківської обласної ради пройшли ще 4 серпня 2021 року, за два тижні до того, як Артур Товмасян перестав були очільником облради.

Фото: Facebook Товмасяна

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