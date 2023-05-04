Дело о резонансном ДТП, которое вызвал 16-летний водитель Коля Харьковский, вернули в харьковский суд

Николай Харьковский, обвиняемый в смертельном ДТП, во время заседания суда по избранию ему меры пресечения. Фото: УНИАН / Мариенко Андрей

В Червонозаводской районный суд г. Харькова из Ленинского районного суда г. Полтавы поступило уголовное производство по обвинению Николая Харьковского в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 УК, для рассмотрения.

Об этом сообщили на сайте Червонозаводского районного суда города Харькова.

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Рассмотрение дела

В суде отметили, что в соответствии с протоколом автоматизированного распределения дела председательствующим по делу определена судья Анна Шиховцова.

Уголовное производство по обвинению Николая Харьковского в совершении ДТП, в результате которого погиб человек, и заведомо ложное сообщение о преступлении, находилось в производстве Червонозаводского районного суда г. Харькова с 4 января 2022 года. В марте 2022 года уголовное производство было направлено в Ленинский районный суд г. Полтавы для рассмотрения.

Водителю Infiniti грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Также проводится следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего в управление автомобилем и злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 УК Украины). Кроме того, в отдельном уголовном производстве расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч.1, ч. 3 ст. 289 УКУ).

Напомним, 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в городе Харькове произошло столкновение автомобиля Chevrolet Aveo, которым управлял 58-летний мужчина, и автомобиля Infiniti под управлением водителя Николая Харьковского, который двигался на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель автомобиля Chevrolet Aveo погиб на месте.

После ДТП 16-летнего водителя и трех пассажиров Infiniti, а именно двух 19-летних мужчин и 16-летнюю девушку, доставили в больницу. Находясь в медицинском заведении, водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.