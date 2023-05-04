Справу щодо резонансної ДТП, яку спричинив 16-річний водій Коля Харківський, повернули до харківського суду

Микола Харківський, якого звинувачують у смертельному ДТП, під час засідання суду з обрання йому запобіжного заходу. Фото: УНІАН / Марієнко Андрій

До Червонозаводського районного суду м. Харкова з Ленінського районного суду м. Полтави надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням Миколи Харківського, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 КК України для розгляду.

Про це повідомили на сайті Червонозаводського районного суду міста Харкова.

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Розгляд справи

У суд зазначили, що відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи головуючим у справі визначено суддю Анну Шиховцову.

Кримінальне провадження за обвинуваченням Миколи Харківського, у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинула людина та завідомо неправдиве повідомлення про злочин перебувало в провадженні Червонозаводського районного суду м. Харкова з 04 січня 2022 року. У березні 2022 року кримінальне провадження направили до Ленінського районного суду м. Полтави для розгляду.

Водію Infiniti загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Також проводиться слідство за фактами допуску батьками неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 287, ст. 166 КК України). Крім того, в окремому кримінальному провадженні розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ч.1, ч. 3 ст. 289 ККУ).

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в місті Харкові відбулось зіткнення автомобіля Chevrolet Aveo, яким керував 58-річний чоловік, та автомобіля Infiniti під керуванням водія Миколи Харківського, який рухався на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії водій автомобіля Chevrolet Aveo загинув на місці.

Після ДТП 16-річного водія та трьох пасажирів Infiniti, а саме двох 19-річних чоловіків та 16-річну дівчину доставили до лікарні. Перебуваючи в медичному закладі, водій зателефонував у поліцію та повідомив, що його автомобіль нібито викрали.