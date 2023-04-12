Стало известно, какие здания в Изюме будут построены в первую очередь

Пострадало от российских обстрелов здание в городе Изюм Харьковской области. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Харьковские областные власти начали разрабатывать концепцию восстановления Изюма — одного из наиболее пострадавших от российских оккупантов городов в Харьковской области. На первом этапе планируется восстановить наименее поврежденные жилые дома, учебные заведения и единственное уцелевшее админздание.

Об этом в своем Telegram-канале пишет глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

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Как сообщает Синегубов, важной частью концепции восстановления Изюма является восстановление поврежденных врагом учебных заведений.

"Находясь в городе, мы отобрали две школы, которые имеют относительно незначительные повреждения. Они будут восстановлены как можно быстрее", — пишет глава Харьковской ОВА.

Также во всех восстановленных учебных заведениях будут обустроены надежные бомбоубежища. Безопасность детей и педагогов — всегда главный приоритет, заявляет Олег Синегубов.

Здание Изюмского лицея №5. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Кроме того, по инициативе Первой леди Украины Елены Зеленской будет проходить восстановление изюмской больницы.

Еще один важный вопрос — восстановление жилищного фонда и государственных служб. К сожалению, большинство административных зданий Изюма повреждены или разрушены.

Разрушен от российских обстрелов дом в городе Изюм Харьковской области. Фото: Новини.LIVE

В то же время уже выбрано здание в центре, где после работ по восстановлению разместят необходимые для горожан службы: налоговое, миграционное, казначейство и т.д. Так людям удобно будет получать все услуги. Работаем над восстановлением деоккупированных территорий области дальше.

Напомним, что город Изюм находился более полугода под оккупацией. Это самый большой город на востоке Украины, отвоеванный ВСУ в начале сентября во время масштабного контрнаступления. Именно оно выполняло роль большого логистического центра, связывающего Донецкую и Харьковскую области, а соответственно имело стратегическое значение для врагов.

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