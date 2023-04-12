Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Стало відомо, які будівлі в Ізюмі відбудують першочергово arrow

Стало відомо, які будівлі в Ізюмі відбудують першочергово

12 квітня 2023 18:19
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Стало відомо, які будівлі в Ізюмі відбудують першочергово
Постраждала від російських обстрілів будівля у місті Ізюм на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Харківська обласна влада розпочала розробляти концепцію відновлення Ізюма — одного з найбільш постраждалих від російських окупантів міст на Харківщині. На першому етапі планується відновити найменш пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та єдину вцілілу адмінбудівлю.

Про це у своєму Telegram-каналі пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Читайте також:

Відновлення Ізюма

Як повідомляє Синєгубов, важливою частиною концепції відновлення Ізюма є відбудова пошкоджених ворогом закладів освіти.

"Перебуваючи в місті ми відібрали дві  школи, які мають відносно незначні пошкодження. Вони будуть відновлені якнайшвидше", — пише голова Харківської ОВА.

Також в усіх відновлених закладах освіти будуть облаштовані надійні бомбосховища. Безпека дітей та педагогів завжди є головним пріоритетом, заявляє Олег Синєгубов. 

Будівля Ізюмського ліцею №5. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Крім того, за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської проходитиме відбудова ізюмської лікарні.

Ще одне важливе питання — відновлення житлового фонду та державних служб. На жаль, більшість адміністративних будівель Ізюма пошкоджені або зруйновані. 

Изюм
Зруйнований від російських обстрілів будинок у місті Ізюм на Харківщині. Фото: Новини.LIVE

Натомість уже обрано будівлю в центрі, де після робіт з відновлення розмістять необхідні для містян служби: податкову, міграційну, казначейство тощо. Так людям буде зручно отримувати усі послуги. Працюємо над відновленням деокупованих територій області далі.

Нагадаємо, що місто Ізюм знаходився більше пів року під окупацією. Це найбільше місто на сході України, відвойоване ЗСУ на початку вересня під час масштабного контрнаступу. Саме воно виконувало роль великого логістичного центру, що пов'язує Донецьку та Харківську області, а відповідно, мало стратегічне значення для ворогів.

Також ми писали розповідь мешканки Ізюма про життя в захопленому місті.   

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB