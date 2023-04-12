Стало відомо, які будівлі в Ізюмі відбудують першочергово

Постраждала від російських обстрілів будівля у місті Ізюм на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Харківська обласна влада розпочала розробляти концепцію відновлення Ізюма — одного з найбільш постраждалих від російських окупантів міст на Харківщині. На першому етапі планується відновити найменш пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та єдину вцілілу адмінбудівлю.

Про це у своєму Telegram-каналі пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Відновлення Ізюма

Як повідомляє Синєгубов, важливою частиною концепції відновлення Ізюма є відбудова пошкоджених ворогом закладів освіти.

"Перебуваючи в місті ми відібрали дві школи, які мають відносно незначні пошкодження. Вони будуть відновлені якнайшвидше", — пише голова Харківської ОВА.

Також в усіх відновлених закладах освіти будуть облаштовані надійні бомбосховища. Безпека дітей та педагогів завжди є головним пріоритетом, заявляє Олег Синєгубов.

Будівля Ізюмського ліцею №5. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Крім того, за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської проходитиме відбудова ізюмської лікарні.

Ще одне важливе питання — відновлення житлового фонду та державних служб. На жаль, більшість адміністративних будівель Ізюма пошкоджені або зруйновані.

Зруйнований від російських обстрілів будинок у місті Ізюм на Харківщині. Фото: Новини.LIVE

Натомість уже обрано будівлю в центрі, де після робіт з відновлення розмістять необхідні для містян служби: податкову, міграційну, казначейство тощо. Так людям буде зручно отримувати усі послуги. Працюємо над відновленням деокупованих територій області далі.

Нагадаємо, що місто Ізюм знаходився більше пів року під окупацією. Це найбільше місто на сході України, відвойоване ЗСУ на початку вересня під час масштабного контрнаступу. Саме воно виконувало роль великого логістичного центру, що пов'язує Донецьку та Харківську області, а відповідно, мало стратегічне значення для ворогів.

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