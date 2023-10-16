Стало известно, какую сумму жители Харьковщины получат за поврежденное врагом имущество
В Харьковской области в рамках программы єВідновлення за поврежденное врагом имущество жители получат более 682 млн грн. Помощь уже получили более шести тысяч заявителей.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Компенсация за поврежденное имущество
"В настоящее время денежную помощь для ремонта жилья получили уже 6 109 заявителей. На их счета поступило более 487 млн грн" ,— отметил он.
По словам главы ОВА, в ближайшее время получат компенсации еще 1300 заявителей на сумму более 195 млн грн. Решения по этим выплатам уже приняты.
Какую сумму уже выплатили
"В частности, в городе Харьков выплачено более 85 млн грн. Назначены выплаты на сумму около 24 млн грн" , — написал Синегубов.
Так, всего в области подано 20 375 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья.
Кроме того, комиссии сформировали 65 сертификатов в рассрочку 94,5 млн грн компенсаций за уничтоженное врагом имущество.
Напомним, что в Харькове часть многоэтажки, в которую попала российская авиационная бомба, демонтируют почти за 17 млн грн. Договор заключили с новой корпорацией "ГЛОБАЛТЕХНОБУД".
Также мы писали, что в селе Баштанка Николаевской области состоится реконструкция больницы на общую сумму 311 млн. грн. Соответствующие договоры подписаны с ООО "Югстрой Николаев Лтд" по результатам тендеров.
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