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Стало известно, какую сумму жители Харьковщины получат за поврежденное врагом имущество

16 октября 2023 17:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, какую сумму жители Харьковщины получат за поврежденное врагом имущество
Последствия обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харьковской области в рамках программы єВідновлення за поврежденное врагом имущество жители получат более 682 млн грн. Помощь уже получили более шести тысяч заявителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Компенсация за поврежденное имущество

"В настоящее время денежную помощь для ремонта жилья получили уже 6 109 заявителей. На их счета поступило более 487 млн грн" ,— отметил он.

По словам главы ОВА, в ближайшее время получат компенсации еще 1300 заявителей на сумму более 195 млн грн. Решения по этим выплатам уже приняты.

Какую сумму уже выплатили

"В частности, в городе Харьков выплачено более 85 млн грн. Назначены выплаты на сумму около 24 млн грн" , — написал Синегубов.

Так, всего в области подано 20 375 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья.

Кроме того, комиссии сформировали 65 сертификатов в рассрочку 94,5 млн грн компенсаций за уничтоженное врагом имущество.

естьВосстановление Харьковщина Синегубов
скриншот поста Синегубова

Напомним, что в Харькове часть многоэтажки, в которую попала российская авиационная бомба, демонтируют почти за 17 млн грн. Договор заключили с новой корпорацией "ГЛОБАЛТЕХНОБУД".

Также мы писали, что в селе Баштанка Николаевской области состоится реконструкция больницы на общую сумму 311 млн. грн. Соответствующие договоры подписаны с ООО "Югстрой Николаев Лтд" по результатам тендеров.

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