Стало відомо, яку суму мешканці Харківщини отримають за пошкоджене ворогом майно

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

На Харківщині у межах програми єВідновлення за пошкоджене ворогом майно мешканці отримають понад 682 млн грн. Допомогу вже отримали понад шість тисяч заявників.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Компенсація за пошкоджене майно

"Наразі грошову допомогу для ремонту житла отримали уже 6 109 заявників. На їхні рахунки надійшло понад 487 млн грн", — зазначив він.

За словами очільника ОВА, найближчим часом отримають компенсації ще 1300 заявників на суму понад 195 млн грн. Рішення по цих виплатах уже ухвалені.

Яку суму вже виплатили

"Зокрема, у місті Харків виплачено понад 85 млн грн. Призначено виплат на суму близько 24 млн грн", — написав Синєгубов.

Так, загалом в області подано 20 375 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла.

Крім того, комісії сформували 65 сертифікатів на виплату 94,5 млн грн компенсацій за знищене ворогом майно.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, що у Харкові частину багатоповерхівки, в який влучила російська авіаційна бомба, демонтують за майже 17 млн грн. Договір уклали з новоствореною корпорацією "ГЛОБАЛТЕ­ХНОБУД".

Також ми писали, що в селі Баштанка Миколаївської області відбудеться реконструкція лікарні на загальну суму 311 млн грн. Відповідні договори підписані із ТОВ "Південьбуд Миколаїв Лтд" за результатами тендерів.