Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Стало відомо, яку суму мешканці Харківщини отримають за пошкоджене ворогом майно arrow

Стало відомо, яку суму мешканці Харківщини отримають за пошкоджене ворогом майно

16 жовтня 2023 17:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, яку суму мешканці Харківщини отримають за пошкоджене ворогом майно
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На Харківщині у межах програми єВідновлення за пошкоджене ворогом майно мешканці отримають понад 682 млн грн. Допомогу вже отримали понад шість тисяч заявників.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Компенсація за пошкоджене майно

"Наразі грошову допомогу для ремонту житла отримали уже 6 109 заявників. На їхні рахунки надійшло понад 487 млн грн", — зазначив він.

За словами очільника ОВА, найближчим часом отримають компенсації ще 1300 заявників на суму понад 195 млн грн. Рішення по цих виплатах уже ухвалені.

Яку суму вже виплатили

"Зокрема, у місті Харків виплачено понад 85 млн грн. Призначено виплат на суму близько 24 млн грн", — написав Синєгубов.

Так, загалом в області подано 20 375 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. 

Крім того, комісії сформували 65 сертифікатів на виплату 94,5 млн грн компенсацій за знищене ворогом майно.

єВідновлення Харківщина Синєгубов
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, що у Харкові частину багатоповерхівки, в який влучила російська авіаційна бомба, демонтують за майже 17 млн грн. Договір уклали з новоствореною корпорацією "ГЛОБАЛТЕ­ХНОБУД". 

Також ми писали, що в селі Баштанка Миколаївської області відбудеться реконструкція лікарні на загальну суму 311 млн грн. Відповідні договори підписані із ТОВ "Південьбуд Миколаїв Лтд" за результатами тендерів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

None

Тепло у Києві і нові графіки відключень ДТЕК: як стартує опалювальний сезон

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз