Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Стало известно, в какие часы будут выключать свет в Харькове на следующей неделе arrow

Стало известно, в какие часы будут выключать свет в Харькове на следующей неделе

15 июня 2024 23:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Когда в Харькове будут отключения электричества с 16 по 21 июня
Харьковские энергетики. Фото: Харьковоблэнерго
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине продолжается дефицит света в энергосети, в результате чего применяются ограничения. Стало известно, в какие часы будут выключать электроэнергию в Харькове на следующей неделе.

Об этом пишут Новини.LIVE.

Читайте также:

Графики отключений в Харькове с 15 июня

Согласно графику, бытовые потребители поделены на 12 групп. Они, в свою очередь, будут оставаться без электроэнергии не менее трех часов в день.

Так, первая и четвертая группа будут без света в период с пяти до восьми утра. В то же время при критической ситуации электроэнергия может появиться часом позже — в 9:00.

Третья и шестая группа потребителей без электропитания будут с восьми до одиннадцати утра, но вероятно, свет появится в 12:00.

Пятая и восьмая группа будут ограничены в промежуток времени 11:00-14:00, а седьмая и десятая — с 14:00 до 17:00.

В девятой и двенадцатой группе будут выключать свет с 17:00 до 20:00, а во второй и одиннадцатой — с 20:00 до 23:00.

Кроме того, все группы могут ограничиваться в электроэнергии дополнительно на час в случае, если ситуация ухудшится.

Полный список отключений можно просмотреть на сайте Харьковской ОВА.

отключение света в Харькове
Графика отключений в Харькове. Фото: ОВА

Напомним, в Украине начнут выключать электроэнергию бытовым потребителям, подключенным к объектам критической инфраструктуры. Для этого их присоединят к другим линиям.

Также мы писали, что в Черниговской области фиксируется тяжелая ситуация в энергосистеме из-за российских обстрелов объекта линии облэнерго.

отключения света
Харьков
свет
электроэнергия
энергосистема

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

14 июня 2024

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос