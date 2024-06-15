Когда в Харькове будут отключения электричества с 16 по 21 июня

Харьковские энергетики. Фото: Харьковоблэнерго

В Украине продолжается дефицит света в энергосети, в результате чего применяются ограничения. Стало известно, в какие часы будут выключать электроэнергию в Харькове на следующей неделе.

Об этом пишут Новини.LIVE.

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Согласно графику, бытовые потребители поделены на 12 групп. Они, в свою очередь, будут оставаться без электроэнергии не менее трех часов в день.

Так, первая и четвертая группа будут без света в период с пяти до восьми утра. В то же время при критической ситуации электроэнергия может появиться часом позже — в 9:00.

Третья и шестая группа потребителей без электропитания будут с восьми до одиннадцати утра, но вероятно, свет появится в 12:00.

Пятая и восьмая группа будут ограничены в промежуток времени 11:00-14:00, а седьмая и десятая — с 14:00 до 17:00.

В девятой и двенадцатой группе будут выключать свет с 17:00 до 20:00, а во второй и одиннадцатой — с 20:00 до 23:00.

Кроме того, все группы могут ограничиваться в электроэнергии дополнительно на час в случае, если ситуация ухудшится.

Полный список отключений можно просмотреть на сайте Харьковской ОВА.

Графика отключений в Харькове. Фото: ОВА

Напомним, в Украине начнут выключать электроэнергию бытовым потребителям, подключенным к объектам критической инфраструктуры. Для этого их присоединят к другим линиям.

Также мы писали, что в Черниговской области фиксируется тяжелая ситуация в энергосистеме из-за российских обстрелов объекта линии облэнерго.