Коли у Харкові будуть відключення електрики з 16 по 21 червня

Харківські енергетики. Фото: Харківобленерго

В Україні триває дефіцит світла в енергомережі, внаслідок чого застосовуються обмеження. Стало відомо, в які години будуть вимикати електроенергію у Харкові наступного тижня.

Про це пишуть Новини.LIVE.

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Згідно з графіком, побутові споживачі поділені на 12 груп. Вони, своєю чергою, будуть залишатися без електроенергії щонайменше по три години на день.

Так, перша та четверта група будуть без світла у період з п'ятої до восьмої ранку. Водночас за критичної ситуації електроенергія може з'явитися на годину пізніше — о 9:00.

Третя та шоста група споживачів не матимуть електроживлення з восьмої до одинадцятої ранку, але ймовірно, світло з'явиться аж о 12:00.

П'ята та восьма група будуть обмежені у проміжок часу 11:00-14:00, а сьома та десята — з 14:00 до 17:00.

У дев'ятої та дванадцятої групи вимикатимуть світло з 17:00 до 20:00, а у другої та одинадцятої — з 20:00 до 23:00.

Крім того, всі групи можуть обмежуватися в електроенергії додатково на одну годину у випадку, якщо ситуація погіршиться.

Повний перелік відключень за адресами можна переглянути на сайті Харківської ОВА.

Графіки відключень у Харкові. Фото: ОВА

Нагадаємо, в Україні почнуть вимикати електроенергію побутовим споживачам, які підключені до об'єктів критичної інфраструктури. Для цього їх приєднають до інших ліній.

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