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Стало відомо, в які години будуть вимикати світло у Харкові наступного тижня

15 червня 2024 23:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Коли у Харкові будуть відключення електрики з 16 по 21 червня
Харківські енергетики. Фото: Харківобленерго
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні триває дефіцит світла в енергомережі, внаслідок чого застосовуються обмеження. Стало відомо, в які години будуть вимикати електроенергію у Харкові наступного тижня.

Про це пишуть Новини.LIVE.

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Графіки відключень у Харкові з 15 червня

Згідно з графіком, побутові споживачі поділені на 12 груп. Вони, своєю чергою, будуть залишатися без електроенергії щонайменше по три години на день.

Так, перша та четверта група будуть без світла у період з п'ятої до восьмої ранку. Водночас за критичної ситуації електроенергія може з'явитися на годину пізніше — о 9:00.

Третя та шоста група споживачів не матимуть електроживлення з восьмої до одинадцятої ранку, але ймовірно, світло з'явиться аж о 12:00.

П'ята та восьма група будуть обмежені у проміжок часу 11:00-14:00, а сьома та десята — з 14:00 до 17:00.

У дев'ятої та дванадцятої групи вимикатимуть світло з 17:00 до 20:00, а у другої та одинадцятої — з 20:00 до 23:00. 

Крім того, всі групи можуть обмежуватися в електроенергії додатково на одну годину у випадку, якщо ситуація погіршиться.

Повний перелік відключень за адресами можна переглянути на сайті Харківської ОВА.

вимкнення світла у Харкові
Графіки відключень у Харкові. Фото: ОВА

Нагадаємо, в Україні почнуть вимикати електроенергію побутовим споживачам, які підключені до об'єктів критичної інфраструктури. Для цього їх приєднають до інших ліній.

Також ми писали, що в Чернігівській області фіксується важка ситуація в енергосистемі через російський обстріл об'єкта лінії обленерго.

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Харків
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