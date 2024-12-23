Обстрелы Харьковщины — в результате атаки РФ пострадал мужчина

Медики оказывают помощь пострадавшим в результате обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Враг в Харьковской области пытается давить на украинских защитников силой. Россияне штурмуют позиции ВСУ. Кроме того, оккупанты обстреливают близлежащие населенные пункты. Из-за одной из таких атак пострадал мужчина.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 23 декабря.

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Россияне нанесли удар по Купянску. В результате обстрела дроном 56-летний мужчина получил ранения. Состояние пострадавшего тяжелое.

"На Харьковском направлении с начала суток враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Гоптивка, Глубокое, Высокая Яруга, Старица, всего произошло пять столкновений, одна атака продолжается", — отметил Олег Синегубов.

Сообщение о ситуации в Харьковской области. Фото: скриншот

На Купянском направлении противник совершил шесть штурмов неподалеку от Кучеривки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки. Одно боевое столкновение продолжается.

Напомним, на территории экономической зоны "Алабуга" в РФ загорелся склад, где хранили детали до "шахедов". Нанесенные потери оцениваются в 16 миллионов долларов.

Херсонская область находится под постоянными обстрелами врага. За прошедшие сутки россияне убили троих человек и повредили дома и магазин.