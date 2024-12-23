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Стан важкий — на Харківщині через обстріл постраждав чоловік

23 грудня 2024 09:41
Ольга Антоновська - редактор
Обстріли Харківщини — внаслідок атаки РФ постраждав чоловік
Медики надають допомогу постраждалим внаслідок обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС
Ольга Антоновська - редактор

Ворог на Харківщині намагається тиснути на українських оборонців силою. Росіяни штурмують позиції ЗСУ. Крім того, окупанти обстрілюють прилеглі населені пункти. Через одну з таких атак постраждав чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram у понеділок, 23 грудня.

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Росіяни завдали удару по Куп'янську. Внаслідок обстрілу дроном 56-річний чоловік отримав поранення. Стан потерпілого важкий.

"На Харківському напрямку з початку доби ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Стариця, всього відбулося п’ять зіткнень, одна атака ще триває", — зазначив Олег Синєгубов.

Ситуація на Харківщині 23 грудня
Повідомлення про ситуацію на Харківщині. Фото: скриншот

На Куп'янському напрямку противник здійснив шість штурмів неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки. Одне бойове зіткнення досі триває.

Нагадаємо, на території економічної зони "Алабуґа" у РФ загорівся склад, де зберігали деталі до "шахедів". Завдані втрати оцінюють у 16 мільйонів доларів.

Херсонська область перебуває під постійними обстрілами ворога. За минулу добу росіяни вбили трьох людей та пошкодили будинки й магазин.

російські війська Харків Харківська область війна в Україні війна

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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