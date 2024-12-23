Обстріли Харківщини — внаслідок атаки РФ постраждав чоловік

Стан важкий — на Харківщині через обстріл постраждав чоловік
Ворог на Харківщині намагається тиснути на українських оборонців силою. Росіяни штурмують позиції ЗСУ. Крім того, окупанти обстрілюють прилеглі населені пункти. Через одну з таких атак постраждав чоловік.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram у понеділок, 23 грудня.
Яка ситуація на Харківщині
Росіяни завдали удару по Куп'янську. Внаслідок обстрілу дроном 56-річний чоловік отримав поранення. Стан потерпілого важкий.
"На Харківському напрямку з початку доби ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Стариця, всього відбулося п’ять зіткнень, одна атака ще триває", — зазначив Олег Синєгубов.
На Куп'янському напрямку противник здійснив шість штурмів неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки. Одне бойове зіткнення досі триває.
Нагадаємо, на території економічної зони "Алабуґа" у РФ загорівся склад, де зберігали деталі до "шахедів". Завдані втрати оцінюють у 16 мільйонів доларів.
Херсонська область перебуває під постійними обстрілами ворога. За минулу добу росіяни вбили трьох людей та пошкодили будинки й магазин.
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