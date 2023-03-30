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Старый Салтов – год после оккупации

30 марта 2023 18:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Старый Салтов – год после оккупации
Восстановили мост на другой берег Печенежского водохранилища
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Старый Салтов в мирное время был курортным городком. Здесь расположено Печенежское водохранилище, более известное в народе как Салтовское море. На его берегу за много лет появилось большое количество баз отдыха, детских лагерей и яхт-клубов. Этот населенный пункт был оккупирован в первый день полномасштабной войны, а уже в начале мая его уволили украинские военные. Но даже после этого люди продолжали жить под обстрелами без электричества и газа. Как выглядит Старый Салтов за год войны и вернулась ли туда жизнь читайте в нашем материале на Новости.LIVE.

Разрушенный мост

Мост через Печенежское водохранилище, соединяющее две части Старого Салтова, имеет длину 1.4 метра. Он был разрушен еще в первый день оккупации. Поэтому добраться до других населенных пунктов, которые находились по другой берег на транспорте, было почти невозможно. Есть альтернативный путь на ту сторону, но это дополнительные 100 километров в объезд через Шевченково и Большой Бурлук.

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Другой вариант – доехать машиной до разрушенного края моста, дальше – почти 200 метров лодкой по водохранилищу, потом – снова собственным транспортом. Зимой когда вода покрывалась льдом – люди переходили пешком.

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В начале этого года мост восстановили, и это только пешеходную часть. Эту переправу построили меценаты. Она будет стоять, пока не будет восстановлена разрушенная во время войны городов. Просто к мосту курсируют автобусы из Харькова – на другом берегу людей встречает другой общественный транспорт, который развозит людей по разным населенным пунктам.

Год без электричества и газа

Местные власти заявляют, что Старый Салтов разрушен на 90%. Каждое второе здание полностью разрушено, уцелевших вокруг почти нет. Так же и людей встретишь не на каждой улице.

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Долгое время местные жители выживали в трудных условиях без электричества, воды и подачи газа. Вопреки затишью в регионе многие не могут вернуться в свои дома из-за их разрушенного состояния. Чуть дальше центра Старого Салтова стоит несколько многоэтажек.

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У одной полностью сгоревший подъезд, еще у одной нет двух этажей. Здесь мы встречаем Андрея. Муж рассказывает, что когда-то здесь была его квартира, но больше ее нет.

" Тут уже давно все уехали, даже те, у кого дома остались" , - рассказывает житель поселка.

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Улицы Старого Салтова пустые. Из более трех тысяч жителей поселка меньше сотни. Бродя по поселку возле разрушенной церкви мы познакомили с 6-летним Семеном и его бабушкой. Женщина переживает, что внуку не с кем пообщаться с людьми своего возраста.

"Мы пока жили в Харькове не успели с кем-то подружиться, да и не до этого тогда было. Сейчас мы вернулись домой, но Седьмая, пожалуй, единственный здесь ребенок", - рассказывает бабушка мальчика.

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Восстановление города

Как и все населенные пункты Харьковщины, куда после 24 февраля ворвалась оккупанты, Старый Салтов разрушен насквозь. Рынок, магазины, школы, центр админуслуг, многоэтажки, частный сектор. Поселок освободили от врага еще в мае прошлого года, но постоянные обстрелы не давали начать отстраивать его. Не было у Старого Салтова и руководителя - после увольнения населенного пункта задержали главу общины Эдуарда Коновалова по подозрению в государственной измене, а секретарь поселкового совета Галина Курсачева погибла в результате обстрела в марте прошлого года. Поэтому некому было заниматься восстановлением городка, кроме местных и волонтеров. Сейчас люди начали понемногу приводить Старый Салтов в строй, жители забивают окна в домах, разбирают завалы. Понемногу убирают разбитую военную технику.

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Местная школа, где в мирное время училась около полусотни детей 400 детей сильно пострадала и во время оккупации, и из-за обстрелов. Здание начальных классов выгорело дотла.

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Новая, отремонтированный корпус, где учились взрослые дети, значительно повреждена. По территории начального заведения до сих пор лежат остатки боеприпасов.

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Сегодня строители заменяют в уцелевшем здании окна и ремонтируют крышу.

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Оставшиеся в Старом Салтове люди мечтают восстановить свой городок, а его жители начали возвращаться домой. А вместе с этим и жизнь.

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