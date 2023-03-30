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Старий Салтів – рік після окупації

30 березня 2023 18:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Старий Салтів – рік після окупації
Відновили міст на інший берег Печенізького водосховища
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Старий Салтів в мирний час був курортним містечком. Тут розташоване Печенізьке водосховище, більш відоме у народі як Салтівське море. На його березі за багато років з’явилась велика кількість баз відпочинку, дитячих таборів та яхт-клуб. Цей населений пункт був окупований в перший день повномасштабної війни, а вже на початку травня його звільнили українські військові. Але навіть після цього люди продовжували жити під обстрілами, без електрики й газу. Як виглядає Старий Салтів за рік війни та чи повернулося туди життя – читайте у нашому матеріалі на Новини.LIVE.

Зруйнований міст

Міст через Печенізьке водосховище, яке з'єднує дві частини Старого Салтова має довжину 1.4 метри. Його зруйнували ще у перший день окупації. Тому дібратися до інших населених пунктів які знаходились по інший берег на транспорті було майже не можливо. Є альтернативний шлях на ту сторону, але це додаткові 100 кілометрів в об'їзд через Шевченкове та Великий Бурлук.

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Старий Салтів

Інший варіант - доїхати машиною до зруйнованого краю мосту, далі — майже 200 метрів човном по водосховищу, потім — знову власним транспортом. Взимку коли вода вкривалася кригою – люди переходили пішки.

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Напочатку цього року міст відновили, і то лише пішохідну частину. Цю переправу збудували меценати. Вона стоятиме доти, доки не буде відновлено зруйнована під час війни міст. Просто до мосту курсують автобуси з Харкова – на іншому березі людей зустрічає інший громадський транспорт який розвозить людей по різним населеним пунктам.

Рік без електрики та газу

Місцеві влади заявляють, що Старий Салтів зруйновано на 90%. Кожна друга будівля повністю зруйнована, уцілілих навкруги майже немає. Так само і людей зустрінеш не на кожній вулиці.

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Довгий час місцеві жителі виживали у тяжких умовах без електрики, води та подачі газу. Всупереч затишшю в регіоні багато людей не можуть повернутися до своїх будинків через їх зруйнований стан. Трохи далі від центру Старого Салтова стоїть декілька багатоповерхівок.

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В однієї повністю згорівший під’їзд, ще в одній немає двох поверхів. Тут ми зустрічаємо Андрія. Чоловік розповідає, що колись тут була його квартира, але більше її немає.

"Тут вже давно усі поїхали, навіть ті, в кого хати залишились", - розповідає мешканець селища.

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Вулиці Старого Салтова порожні. З понад трьох тисяч жителів селища менше сотні. Блукаючи селищем біля зруйнованої церкви ми познайомили з 6-річним Семеном та його бабусею. Жінка переживає, що онуку нема з ким поспілкуватись з людей свого віку.

"Ми поки жили у Харкові не встигли з кимось подружитись та і не до цього тоді було. Зараз ми повернулись додому, але Сьома, мабуть, єдина тут дитина", - розповідає бабуся хлопчика.

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Відновлення міста

Як і усі населені пункти Харківщини, куди після 24 лютого вдерлась окупанти, Старий Салтів зруйнований наскрізь. Ринок, магазини, школи, центр адмінпослуг, багатоповерхівки, приватний сектор. Селище звільнили від ворога ще у травні минулого року, але постійні обстріли не давали почати відбудовувати його. Не було у Старого Салтова і очільника - після звільненням населеного пункту затримали голову громади Едуарда Коновалова за підозрою у державній зраді, а секретарка селищної ради Галина Курсачова загинула внаслідок обстрілу у березні минулого року. Тож нема кому було займатись відновленням містечка, окрім місцевих та волонтерів. Зараз люди почали потроху приводити Старий Салтів до ладу, мешканці забивають вікна в будинках, розбирають завали. Потроху прибирають розбиту військову техніку.

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Місцева школа, де в мирний час навчалась майже півсотні дітей 400 дітей сильно постраждала і під час окупації, і через обстріли. Будівля початкових класів вигоріла вщент.

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Нова, відремонтований корпус де навчались дорослі діти - значно пошкоджена. По території начального закладу й досі лежать залишки боєприпасів.

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Сьогодні будівельники замінюють в вцілілій будівлі вікна та ремонтують дах.

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Люди, що залишились у Старому Салтову мріють відновити своє містечко, а його мешканці почали повертатись додому. А разом з цим і життя.

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