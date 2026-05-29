Стоимость коммуналки в Харькове: изменения в тарифах 1 июня

Несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме страны, с 1 июня стоимость коммунальных услуг для жителей Харькова не изменится. Цены останутся на уровне мая, а городские власти продолжают обеспечивать бесплатный проезд в муниципальном транспорте.

Коммунальные услуги

Для жителей Харькова с 1 июня стоимость жилищно-коммунальных услуг останется абсолютно неизменной. Кабинет Министров продлил действие фиксированных цен, защищая потребителей от дополнительной финансовой нагрузки в начале лета.

Стоимость электроэнергии

В июне бытовые потребители продолжат платить за свет по единому базовому тарифу — 4,32 грн за кВт/ч, который действовал и в мае. Сэкономить на платежках в летний период помогут двухзонные счетчики. Для их владельцев ночной тариф (с 23:00 до 07:00) остается вдвое дешевле — 2,16 грн за кВт/ч. Это позволяет существенно снизить расходы, если включать кондиционеры или другие мощные приборы ночью.

Газоснабжение города

Цена на природный газ для подавляющего большинства харьковчан, которые являются клиентами компании "Нафтогаз", зафиксирована на майской отметке - 7,96 грн за кубометр.

Общественный транспорт

Позиция городского совета относительно проезда в коммунальном транспорте остается неизменной. С 1 июня харьковчане и гости города смогут передвигаться по городу полностью бесплатно. Бесплатный проезд действует в:

метрополитене;

трамваях;

троллейбусах;

коммунальных автобусах.

В то же время пассажирам частных маршрутных такси следует учитывать, что там стоимость проезда устанавливается частными перевозчиками и может корректироваться в зависимости от рыночных цен на топливо.

