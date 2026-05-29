Вартість комунальки у Харкові: зміни у тарифах 1 червня

Жінка рахує комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри складну ситуацію в енергосистемі країни, з 1 червня вартість комунальних послуг для жителів Харкова не зміниться. Ціни залишаться на рівні травня, а міська влада продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Комунальні послуги

Для жителів Харкова з 1 червня вартість житлово-комунальних послуг залишиться абсолютно незмінною. Кабінет Міністрів подовжив дію фіксованих цін, захищаючи споживачів від додаткового фінансового навантаження на початку літа.

Вартість електроенергії

У червні побутові споживачі продовжать сплачувати за світло за єдиним базовим тарифом — 4,32 грн за кВт/год, який діяв і в травні. Зекономити на платіжках у літній період допоможуть двозонні лічильники. Для їхніх власників нічний тариф (з 23:00 до 07:00) залишається вдвічі дешевшим — 2,16 грн за кВт/год. Це дозволяє суттєво знизити витрати, якщо вмикати кондиціонери чи інші потужні прилади вночі.

Газопостачання міста

Ціна на природний газ для переважної більшості харків'ян, які є клієнтами компанії "Нафтогаз", зафіксована на травневій позначці — 7,96 грн за кубометр.

Читайте також:

Громадський транспорт

Позиція міської ради щодо проїзду в комунальному транспорті залишається незмінною. З 1 червня харків'яни та гості міста зможуть пересуватися містом повністю безкоштовно. Безкоштовний проїзд діє в:

метрополітені;

трамваях;

тролейбусах;

комунальних автобусах.

Водночас пасажирам приватних маршрутних таксі варто враховувати, що там вартість проїзду встановлюється приватними перевізниками і може коригуватися залежно від ринкових цін на пальне.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують атакувати критичну інфраструктуру Харківщини та завдавати ударів по цивільних об’єктах. Під прицілом опиняються також працівники, які відновлюють енергосистему регіону. Такі атаки відбуваються під час їхньої роботи на місцях пошкоджень. Цього разу удар припав по бригаді енергетиків.

Також Новини.LIVE писали, що у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. Ініціатива має зробити перебування пасажирів більш спокійним і комфортним. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час. Перші тестування можуть почати вже на одній зі станцій.