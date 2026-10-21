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Главная Харьков Стоимость продуктов в Харькове резко выросла: актуальные цены

Стоимость продуктов в Харькове резко выросла: актуальные цены

Ua ru
21 октября 2026 13:59
Цены на овощи и фрукты в Харькове в октябре 2026 года Новини.LIVE
Женщина покупает овощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове с начала осени заметно подорожали некоторые овощи и фрукты. Больше всего выросли цены на огурцы, помидоры и сливы. Причиной стали завершение сезона плодоношения и увеличение доли тепличной и импортной продукции. В то же время стоимость ряда популярных продуктов осталась неизменной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Ціни на овочі у Харкові
Сообщение о росте цен. Фото: скриншот из Telegram

Что происходит с ценами

В Департаменте административных услуг и потребительского рынка Харькова сообщили, что сезонные изменения повлияли на стоимость свежей продукции. В частности, огурцы подорожали примерно на 50%, помидоры — на 43%, а сливы — на 25%. Зато картофель, репчатый лук, белокочанная капуста, морковь, свекла и яблоки стоят примерно столько же, сколько в начале сентября.

В настоящее время на харьковских рынках действуют следующие цены:

  • Картофель — 20–25 грн/кг.
  • Свекла — 20–25 грн/кг.
  • Репчатый лук — 25–30 грн/кг.
  • Морковь — 25–30 грн/кг.
  • Белокочанная капуста — 25–35 грн/кг.
  • Красные помидоры — 60–100 грн/кг.
  • Огурцы — 70–90 грн/кг.
  • Яблоки — 35–55 грн/кг.
  • Сливы — 45–65 грн/кг.

Как изменились цены по сравнению с сентябрем

В начале сентября огурцы стоили 30–50 грн/кг, а красные помидоры — 35–55 грн/кг. Теперь за килограмм огурцов просят 70–90 грн, а помидоров — 60–100 грн. Сливы подорожали с 30–50 до 45–65 грн/кг. В то же время некоторые продукты остались на прежнем уровне или подешевели. Например, яблоки в начале сентября стоили 40–55 грн/кг, а сейчас — 35–55 грн/кг.

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Другие овощи и фрукты в начале осени стоили так:

  • Кабачки — 30–40 грн/кг.
  • Баклажаны — 45–70 грн/кг.
  • Сладкий перец — 35–60 грн/кг.
  • Виноград — 100–170 грн/кг.

Как сообщали Новини.LIVE, замораживать социальные выплаты во время войны и экономических трудностей недопустимо. Вместо этого государство должно рассмотреть возможность снижения налогов на продукты питания и другие товары первой необходимости. Об этом заявил мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов,

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области резко вырос спрос на дрова для отопления. С начала сезона лесничества области уже продали более 110 тысяч м³ топливной древесины. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время в некоторых районах покупателям приходится ждать, тогда как в прифронтовых общинах дрова доступны без задержек.

продукты фрукты овощи Новости Харькова Харьков цены на продукты
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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