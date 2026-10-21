Жінка купує овочі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові з початку осені помітно подорожчали окремі овочі та фрукти. Найбільше зросли ціни на огірки, помідори та сливи. Причиною стали завершення сезону плодоношення та збільшення частки тепличної й імпортованої продукції. Водночас вартість низки популярних продуктів залишилася незмінною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Повідомлення про зростання цін. Фото: скриншот із Telegram

Що відбувається з цінами

У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова повідомили, що сезонні зміни вплинули на вартість свіжої продукції. Зокрема, огірки подорожчали приблизно на 50%, помідори — на 43%, а сливи — на 25%. Натомість картопля, ріпчаста цибуля, білокачанна капуста, морква, буряк та яблука коштують приблизно стільки ж, як на початку вересня.

Нині на харківських ринках діють такі ціни:

Картопля — 20–25 грн/кг.

Буряк — 20–25 грн/кг.

Ріпчаста цибуля — 25–30 грн/кг.

Морква — 25–30 грн/кг.

Білокачанна капуста — 25–35 грн/кг.

Червоні помідори — 60–100 грн/кг.

Огірки — 70–90 грн/кг.

Яблука — 35–55 грн/кг.

Сливи — 45–65 грн/кг.

Як змінилися ціни порівняно з вереснем

На початку вересня огірки коштували 30–50 грн/кг, а червоні помідори — 35–55 грн/кг. Тепер за кілограм огірків просять 70–90 грн, а помідорів — 60–100 грн. Сливи подорожчали з 30–50 до 45–65 грн/кг. Водночас деякі продукти залишилися на попередньому рівні або подешевшали. Наприклад, яблука на початку вересня коштували 40–55 грн/кг, а зараз — 35–55 грн/кг.

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Інші овочі та фрукти на початку осені коштували так:

Кабачки — 30–40 грн/кг.

Баклажани — 45–70 грн/кг.

Солодкий перець — 35–60 грн/кг.

Виноград — 100–170 грн/кг.

Як повідомляли Новини.LIVE, заморожувати соціальні виплати під час війни та економічних труднощів неприпустимо. Натомість держава має розглянути можливість зниження податків на продукти харчування та інші товари першої необхідності. Про це заявив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов,

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині різко зріс попит на дрова для опалення. Від початку сезону лісництва області вже продали понад 110 тисяч м³ паливної деревини. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас у частині районів покупцям доводиться чекати, тоді як у прифронтових громадах дрови доступні без затримок.