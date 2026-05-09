Стрельба в Харькове: в больницу госпитализировали раненого

Полицейская машина. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства ночной стрельбы в Основянском районе. После выстрелов возле дороги нашли мужчину с огнестрельным ранением ноги.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление в Харьковской области.

Стрельба в Харькове

По данным полиции, инцидент произошел около 00:50 на проспекте Аэрокосмическом. На место выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила 22-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. У него было огнестрельное ранение ноги. Пострадавшего госпитализировали.

По словам очевидцев, компания молодых людей отдыхала за столиком и распивала алкоголь. Свидетели утверждают, что конфликтов или ссор между присутствующими не было.

Через некоторое время раздались выстрелы. Раненого мужчину впоследствии нашли у дороги, рядом никого уже не было.

Читайте также:

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли гильзы и другие вещественные доказательства.

Полицейские ищут стрелка

Сейчас правоохранители устанавливают лицо, причастное к стрельбе, и все обстоятельства инцидента. Следователи открыли уголовное производство по статье о хулиганстве с применением оружия.

Ранее Новини.LIVE писали, что на Харьковщине задержали бывшего полицейского за коллаборационизм. Во время захвата Изюма он работал в псевдополиции РФ. Мужчина выполнял задания оккупационных властей.

Также Новини.LIVE сообщали, что полиция задержала мужчину, который взорвал гранату возле магазина в Харькове. Нарушителя уже установили и сообщили о подозрении. По данным полиции, инцидент произошел вечером 26 апреля на проспекте Тракторостроителей.

Кроме того, Новини.LIVE информировали, что 26 апреля в Харькове произошел инцидент со стрельбой в метро. Нетрезвый мужчина открыл огонь вверх из стартового пистолета прямо на станции. Нарушителя задержали, сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности.