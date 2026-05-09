Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Стрельба в Харькове: в больницу госпитализировали раненого

Стрельба в Харькове: в больницу госпитализировали раненого

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 15:00
Стрельба в Харькове: в больницу госпитализировали раненого
Полицейская машина. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства ночной стрельбы в Основянском районе. После выстрелов возле дороги нашли мужчину с огнестрельным ранением ноги.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление в Харьковской области.

Стрельба в Харькове

По данным полиции, инцидент произошел около 00:50 на проспекте Аэрокосмическом. На место выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила 22-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. У него было огнестрельное ранение ноги. Пострадавшего госпитализировали.

По словам очевидцев, компания молодых людей отдыхала за столиком и распивала алкоголь. Свидетели утверждают, что конфликтов или ссор между присутствующими не было.

Через некоторое время раздались выстрелы. Раненого мужчину впоследствии нашли у дороги, рядом никого уже не было.

Читайте также:

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли гильзы и другие вещественные доказательства.

Полицейские ищут стрелка

Сейчас правоохранители устанавливают лицо, причастное к стрельбе, и все обстоятельства инцидента. Следователи открыли уголовное производство по статье о хулиганстве с применением оружия.

Ранее Новини.LIVE писали, что на Харьковщине задержали бывшего полицейского за коллаборационизм. Во время захвата Изюма он работал в псевдополиции РФ. Мужчина выполнял задания оккупационных властей.

Также Новини.LIVE сообщали, что полиция задержала мужчину, который взорвал гранату возле магазина в Харькове. Нарушителя уже установили и сообщили о подозрении. По данным полиции, инцидент произошел вечером 26 апреля на проспекте Тракторостроителей.

Кроме того, Новини.LIVE информировали, что 26 апреля в Харькове произошел инцидент со стрельбой в метро. Нетрезвый мужчина открыл огонь вверх из стартового пистолета прямо на станции. Нарушителя задержали, сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности.

стрельба Новости Харькова ранение муж
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации