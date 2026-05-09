Стрілянина у Харкові: до лікарні госпіталізували пораненого

Поліцейська машина. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Харкові поліція встановлює обставини нічної стрілянини в Основ’янському районі. Після пострілів біля дороги знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням ноги.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління в Харківській області.

Стрілянина у Харкові

За даними поліції, інцидент стався близько 00:50 на проспекті Аерокосмічному. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила 22-річного чоловіка у стані алкогольного сп’яніння. У нього було вогнепальне поранення ноги. Постраждалого госпіталізували.

За словами очевидців, компанія молодих людей відпочивала за столиком та розпивала алкоголь. Свідки стверджують, що конфліктів чи сварок між присутніми не було.

Через деякий час пролунали постріли. Пораненого чоловіка згодом знайшли біля дороги, поруч нікого вже не було.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили гільзи та інші речові докази.

Поліцейські шукають стрілка

Наразі правоохоронці встановлюють особу, причетну до стрілянини, та всі обставини інциденту. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство із застосуванням зброї.

