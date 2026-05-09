Головна Харків Стрілянина у Харкові: до лікарні госпіталізували пораненого

Дата публікації: 9 травня 2026 15:00
Поліцейська машина. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Харкові поліція встановлює обставини нічної стрілянини в Основ’янському районі. Після пострілів біля дороги знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням ноги.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління в Харківській області. 

Стрілянина у Харкові

За даними поліції, інцидент стався близько 00:50 на проспекті Аерокосмічному. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила 22-річного чоловіка у стані алкогольного сп’яніння. У нього було вогнепальне поранення ноги. Постраждалого госпіталізували.

За словами очевидців, компанія молодих людей відпочивала за столиком та розпивала алкоголь. Свідки стверджують, що конфліктів чи сварок між присутніми не було.

Через деякий час пролунали постріли. Пораненого чоловіка згодом знайшли біля дороги, поруч нікого вже не було.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили гільзи та інші речові докази.

Поліцейські шукають стрілка

Наразі правоохоронці встановлюють особу, причетну до стрілянини, та всі обставини інциденту. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство із застосуванням зброї.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Харківщині затримали колишнього поліцейського за колабораціонізм. Під час захоплення Ізюма він працював у псевдополіції РФ. Чоловік виконував завдання окупаційної влади.

Також Новини.LIVE повідомляли, що поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату біля магазину в Харкові. Порушника вже встановили та повідомили про підозру. За даними поліції, інцидент стався увечері 26 квітня на проспекті Тракторобудівників.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що 26 квітня у Харкові стався інцидент зі стріляниною в метро. Нетверезий чоловік відкрив вогонь угору зі стартового пістолета прямо на станції. Порушника затримали, наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
