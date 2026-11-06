Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Подготовительное заседание по делу о российском ударе по селу Гроза в Харьковской области перенесли из-за неявки одного из адвокатов обвиняемых. Процесс касается атаки, унесшей жизни 59 человек. Среди обвиняемых — пять российских генералов и двое граждан Украины, которых подозревают в помощи врагу.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова из зала суда.

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Почему отложили суд

Подготовительное заседание по делу о российском ударе по селу Гроза должно было стать первым после поступления обвинительного акта в суд. Однако начать рассмотрение не удалось из-за отсутствия одного из пяти адвокатов обвиняемых. Поскольку дело рассматривается в порядке специального судебного производства, то есть без присутствия обвиняемых, участие их защитников является обязательным. Согласовать дату заседания со всеми адвокатами заранее не удалось.

В дальнейшем суд планирует согласовывать даты слушаний не только с защитниками, но и с представителями потерпевших, чтобы избежать повторного переноса.

Отметим, что 5 октября 2023 года российские военные нанесли удар ракетой "Искандер" по кафе "Спутник" в селе Гроза. Там проходил поминальный обед в память об украинских военных. В результате атаки погибли 59 человек.

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Родственники в зале суда. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Что установило следствие

Расследование длилось почти три года. За это время правоохранители установили личности пяти российских генералов, которые, по данным прокуратуры, организовали атаку и отдали приказ о нанесении удара. Также следствие установило двух граждан Украины — братьев Мамонов. По версии обвинения, они передали представителю Федеральной службы безопасности России информацию о траурном мероприятии в кафе "Спутник". В частности, сообщили дату, время и место проведения, а также то, что там будут находиться гражданские лица. Прокурор отметил, что удар мог быть местью за деоккупацию Харьковской области украинскими военными.

"Они непосредственно предоставляли информацию представителю Федеральной службы безопасности Российской Федерации о проведении этого мероприятия, о наличии там исключительно гражданских лиц", — сообщил прокурор Спартак Борисенко.

Прокурор о расследовании. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

В уголовном производстве на данный момент числятся 60 потерпевших. Установленный материальный ущерб составляет почти 11 млн грн. Более 30 человек уже подали заявления об участии в судебном процессе. В то же время с примерно десятью потерпевшими правоохранительные органы пока не имеют связи.

В ходе расследования прокуратура также сотрудничала с ГУР и Службой внешней разведки Украины. Полученные от них сведения вместе с материалами негласных следственных действий планируется изучить в ходе судебного разбирательства.

Отдельно прокурор прокомментировал информацию о возможной гибели одного из братьев Мамонов. По данным прокуратуры, она не подтвердилась — оба мужчины живы.

Чего ожидают родственники погибших

На первое судебное заседание пришли родственники погибших и другие потерпевшие. Они надеются, что суд поможет установить виновных в трагедии и обеспечить справедливое наказание. Елена Барана пришла поддержать свою тетю, которая имеет статус потерпевшей. Женщина отметила, что для семей погибших важно дождаться справедливого решения.

"Люди ждут справедливости. Важно, чтобы суд установил все обстоятельства того, как это происходило. Не знаю, как все будет дальше, но хочется, чтобы виновные ответили за то, что произошло", — сказала Елена.

Елена о наказании. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Потеря брата

Татьяна Зимбровская потеряла во время взрыва родного брата. 59-летний мужчина работал в кафе барменом, а его жена — официанткой. В тот день он пришел на поминальный обед. Женщина рассказала, что знала братьев Мамонов с детства, ведь они жили на одной улице. Известие об их причастности к трагедии стало для нее неожиданностью. Татьяна надеется, что суд установит настоящих виновников, а не просто примет формальное решение.

"Самое главное для меня — чтобы нашли действительно виновных, а не просто провели суд для галочки", — подчеркнула она.

Татьяна о потере брата. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Потеря троих родных

Еще один пострадавший, Александр Муховатый, во время удара потерял мать, брата и жену брата. Сам мужчина тогда находился в соседнем селе. Он рассказал, что знал одного из братьев Мамонов с детства. По его словам, во время российской оккупации этот человек перешел на сторону врага и, как утверждает Александр, помогал оккупантам издеваться над местными жителями.

Мужчина сомневается, что обвиняемых удастся наказать в ближайшее время, ведь они находятся на территории России. В то же время он считает, что судебный процесс имеет значение даже в их отсутствие.

"Всё равно, я думаю, что, возможно, европейские страны это так не оставят. Возможно, их передадут в международный розыск. В конце концов, если они не погибнут, их где-то поймают. Возможно, их посадят", — сказал Александр.

Александр о компенсации. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Мужчина также планирует подать гражданский иск о материальной компенсации за потерю родных.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 5 ноября российские оккупанты атаковали Шевченковский район Харькова с помощью беспилотника. По предварительной информации, вражеский дрон упал на открытой территории. Сообщений о пострадавших в результате этой атаки не поступало.

Также Новини.LIVE писали, что вечером 5 ноября российские войска нанесли авиаудар по Изюму в Харьковской области. В результате атаки повреждены жилые дома и магазины в центральной и южной частях города, а часть города до сих пор остается без электроэнергии. Ранения получили три человека — две женщины и один мужчина.