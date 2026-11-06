Судове засідання. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Підготовче засідання у справі про російський удар по селу Гроза на Харківщині перенесли через неявку одного з адвокатів обвинувачених. Процес стосується атаки, яка забрала життя 59 людей. Серед обвинувачених — п’ятеро російських генералів та двоє громадян України, яких підозрюють у допомозі ворогу.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова з зали суду.

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Чому відклали суд

Підготовче засідання у справі про російський удар по селу Гроза мало стати першим після надходження обвинувального акта до суду. Однак розпочати розгляд не вдалося через відсутність одного з п’яти адвокатів обвинувачених. Оскільки справу розглядають у порядку спеціального судового провадження, тобто без присутності обвинувачених, участь їхніх захисників є обов’язковою. Узгодити дату засідання з усіма адвокатами заздалегідь не вдалося.

Надалі суд планує погоджувати дати слухань не лише із захисниками, а й із представниками потерпілих, щоб уникнути повторного перенесення.

Зазначимо, російські військові завдали удару ракетою "Іскандер" по кафе "Супутник" у селі Гроза 5 жовтня 2023 року. Там проходив поминальний обід за українським військовим. Унаслідок атаки загинули 59 людей.

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Рідні у залі суду. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Що встановило слідство

Розслідування тривало майже три роки. За цей час правоохоронці встановили п’ятьох російських генералів, які, за даними прокуратури, організували атаку та віддали наказ про удар. Також слідство встановило двох громадян України — братів Мамонів. За версією обвинувачення, вони передали представнику Федеральної служби безпеки Росії інформацію про поминальний захід у кафе "Супутник". Зокрема, повідомили дату, час і місце проведення, а також те, що там перебуватимуть цивільні люди. Прокурор зазначив, що удар міг бути помстою за деокупацію Харківщини українськими військовими.

"Вони безпосередньо надавали інформацію представнику Федеральної служби безпеки Російської Федерації щодо проведення цього заходу, щодо наявності там виключно цивільних осіб", — повідомив прокурор Спартак Борисенко.

Прокурор про розслідування. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

У кримінальному провадженні наразі 60 потерпілих. Встановлена матеріальна шкода становить майже 11 млн грн. Понад 30 людей уже подали заяви про участь у судовому процесі. Водночас приблизно з десятьма потерпілими правоохоронці наразі не мають зв’язку.

Під час розслідування прокуратура також співпрацювала з ГУР та Службою зовнішньої розвідки України. Отримані від них відомості разом із матеріалами негласних слідчих дій планують дослідити під час судового розгляду.

Окремо прокурор прокоментував інформацію про можливу загибель одного з братів Мамонів. За даними прокуратури, вона не підтвердилася — обидва чоловіки живі.

Чого очікують рідні загиблих

На перше судове засідання прийшли рідні загиблих та інші потерпілі. Вони сподіваються, що суд допоможе встановити відповідальних за трагедію та забезпечити справедливе покарання. Олена Барана прийшла підтримати свою тітку, яка має статус потерпілої. Жінка зазначила, що для родин загиблих важливо дочекатися справедливого рішення.

"Люди очікують на справедливість. Важливо, щоб суд встановив усе про те, як це відбувалося. Не знаю, як усе буде далі, але хочеться, щоб винні відповіли за те, що сталося", — сказала Олена.

Олена про покарання. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Втрата брата

Тетяна Зімбровська втратила під час удару рідного брата. 59-річний чоловік працював у кафе барменом, а його дружина — офіціанткою. Того дня він прийшов на поминальний обід. Жінка розповіла, що знала братів Мамонів із дитинства, адже вони жили на одній вулиці. Звістка про їхню причетність до трагедії стала для неї несподіванкою. Тетяна сподівається, що суд встановить справжніх винуватців, а не просто ухвалить формальне рішення.

"Найголовніше для мене — щоб знайшли справді винних, а не просто провели суд для галочки", — наголосила вона.

Тетяна про втрату брата. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Втрата трьох рідних

Ще один потерпілий, Олександр Муховатий, під час удару втратив матір, брата та дружину брата. Сам чоловік тоді перебував у сусідньому селі. Він розповів, що знав одного з братів Мамонів із дитинства. За його словами, під час російської окупації чоловік перейшов на бік ворога та, як стверджує Олександр, допомагав окупантам знущатися з місцевих жителів.

Чоловік сумнівається, що обвинувачених вдасться покарати найближчим часом, адже вони перебувають на території Росії. Водночас він вважає, що судовий процес має значення навіть за їхньої відсутності.

"Все одно, я думаю, що, можливо, європейські країни цього так не залишать. Можливо, їх передадуть у міжнародний розшук. Десь все одно, якщо вони не загинуть, їх десь упіймають. Можливо, їх посадять", — сказав Олександр.

Олександр про компенсацію. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Чоловік також планує заявити цивільний позов щодо матеріальної компенсації за втрату рідних.

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку 5 листопада російські окупанти атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. За попередньою інформацією, ворожий дрон упав на відкритій території. Повідомлень про постраждалих унаслідок цієї атаки не надходило.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері 5 листопада російські війська завдали авіаудару по Ізюму на Харківщині. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та магазини у центральній і південній частинах міста, а частина міста досі залишається без електроенергії. Поранень дістали троє людей — дві жінки та чоловік.