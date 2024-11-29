Смертельное ДТП в Харькове — суд вынес приговор виновнику

Парень, которого судили за смертельное ДТП. Фото: Харьковская областная прокуратура

Суд вынес приговор виновнику смертельной аварии, которая произошла в Харькове. На момент совершения ДТП вождю было всего 16 лет.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в пятницу, 29 ноября.

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Подробности смертельной аварии в Харькове

26 октября 2021 года в Харькове на перекрестке столкнулись две легковушки. За рулем Infinity, выехавшим на красный сигнал светофора, находился 16-летний водитель. В результате аварии водитель второго автомобиля, Chevrolet Aveo, погиб на месте.

"После ДТП 16-летний водитель и три пассажира "Infinity Q50", а именно двое 19-летних мужчин и 16-летняя девушка были доставлены в больницу с травмами. В медицинском учреждении 16-летний фигурант предоставил неверные анкетные данные, отметил неправильный адрес проживания , а также пытался покинуть помещение больницы, но был задержан сотрудниками полиции", — отмечают в прокуратуре.

Суд над виновником смертельного ДТП в Харькове. Фото: скриншот

Какой приговор вынес суд

Прокурор подчеркнул, что вина обвиняемого полностью доказана. Червонозаводской районный суд Харькова назначил 19-летнему юноше наказание в виде 8 лет лишения свободы. Кроме того, осужденный должен оплатить 1 млн гривен обоим детям погибшего водителя.

Изуродованный автомобиль. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в Киевской области в среду, 27 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие. На автодороге Киев — Ковель столкнулись пять автомобилей.

В Киеве водитель сбил на переходе 14-летнюю девушку. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места ДТП.