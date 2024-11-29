Смертельна ДТП у Харкові — суд виніс вирок винуватцю

Хлопець, якого судили за вчинення смертельної ДТП. Фото: Харківська обласна прокуратура

Суд виніс вирок винуватцю смертельної аварії, яка сталася у Харкові. На момент вчинення ДТП керманичу було лише 16 років.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у п'ятницю, 29 листопада.

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Подробиці смертельної аварії у Харкові

26 жовтня 2021 року у Харкові на перехресті зіткнулись два легковики. За кермом Infinity, який виїхав на червоний сигнал світлофора, перебував 16-річний водій. Внаслідок аварії водій другого автомобіля, Chevrolet Aveo, загинув на місці.

"Після ДТП 16-річного водія та трьох пасажирів "Infinity Q50", а саме двох 19-річних чоловіків та 16-річну дівчину було доставлено до лікарні з травмами. У медичному закладі 16-річний фігурант надав невірні анкетні дані, зазначив неправильну адресу проживання, а також намагався покинути приміщення лікарні, але був затриманий працівниками поліції", — зазначають у прокуратурі.

Суд над винуватцем смертельної ДТП у Харкові. Фото: скриншот

Який вирок виніс суд

Прокурор наголосив, що вина обвинуваченого повністю доведена. Червонозаводський районний суд Харкова призначив 19-річному юнаку покарання у виді 8 років позбавлення волі. Крім того, засуджений має сплатити по 1 млн гривень обом дітям загиблого водія.

Понівечений автомобіль. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, на Київщині у середу, 27 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода. На автодорозі Київ — Ковель зіткнулися п'ять автомобілів.

У Києві водій збив на переході 14-річну дівчину. Чоловік був за кермом у стані алкогольного сп'яніння та втік з місця ДТП.